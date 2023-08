Aalenerin ist für den Deutschen Radiopreis nominiert

Sie kommt aus Aalen und spielte als Kind und Jugendliche in Stücken des Theaters der Stadt Aalen. Mittlerweile lebt Isabelle Ihden in Berlin und moderiert hier bei Radio Teddy den Familiennachmittag. Als Nachwuchsmoderatorin wurde sie jetzt für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie „Beste Newcomerin“ nominiert. Die Preisverleihung findet am 7. September im Hamburger Musical–Theater Neue Flora statt. Moderiert wird die Veranstaltung von keiner Geringeren als der Journalistin, Fernsehmoderatorin, Entertainerin und Schauspielerin Katrin Bauernfeind, die ebenfalls aus Aalen stammt.

Ihren schwäbischen Dialekt hat die in Aalen geborene und in Hofherrnweiler aufgewachsene 28–Jährige mittlerweile abgelegt. Ihr Lieblingsgericht ist aber nach wie vor Linsen und Spätzle. Immer wieder kommt Isabelle Ihden, die kurz und knapp Isa genannt wird, auch in ihre Heimat oder besser gesagt nach Attenhofen. Hier leben die Eltern ihres Freundes, mit dem sie gemeinsam nach Berlin gezogen ist.

Ihr Abitur machte die Nachwuchsmoderatorin am Technischen Gymnasium in Aalen. Schon immer politisch interessiert, gewann sie während ihrer Schulzeit bereits einen ersten Preis beim Schülerwettbewerb des Landtags Baden–Württemberg. Mit einem Plakat machte sie auf die Ungerechtigkeit in unserer Zeit aufmerksam. Nach dem Abschluss zog es die 28–Jährige nach Tübingen, wo sie an der dortigen Eberhard–Karls–Universität Medienwissenschaft im Hauptfach und Germanistik im Nebenfach studierte. Ihre Bachelorarbeit widmete sie mit einem Podcast zum Stück „Alle außer das Einhorn“ ihrem Theater der Stadt Aalen, für das sie bereits als Kind auf der Bühne stand. Damals noch unter der Intendantin Katharina Kreuzhage, aber auch unter dem aktuellen Intendanten Tonio Kleinknecht spielte sie bis zu ihrem Abitur Theater. Eine Schauspielerkarriere habe sie immer wieder angestrebt, doch dann kam das Radio und die Moderation. Beides habe sie in ihren Bann gezogen.

„Ich war schon immer ein Radiokind“, sagt sie im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Bereits als Dreikäsehoch sei sie eine begeisterte Radiohörerin gewesen. Dass sie hier einmal landet, sei während ihres Studiums schnell klar gewesen. Auf der Suche nach Praktika sei sie in Berlin gelandet. „In die Bundeshauptstadt, in der sich auch die Medienwelt tummelt, wollte ich schon immer“, sagt die 28–Jährige, die hobbymäßig leidenschaftlich gerne malt und kocht und ihren Urlaub am Liebsten beim Campen verbringt. Hierhin oder besser gesagt nach Charlottenburg zog sie gemeinsam mit ihrem Freund, den sie vor neun Jahren in Aalen kennenlernte, der an der Aalener Hochschule studierte und mittlerweile als Finance Manager in einem Venture–Capital–Unternehmen in Berlin beschäftigt ist.S

Ihre ersten Gehversuche im Hörfunk machte Isabelle Ihden als Praktikantin bei dem Sender Kiss FM. Und ihr sei schnell klar geworden: „Radio ist das, was ich machen will. Einen Plan B gab es für mich nicht“, sagt die 28–Jährige für die Radiomoderation kein Beruf, sondern eine Berufung sei. Ihr Volontariat begann sie schließlich bei Radio Teddy in Potsdam. Anfangs gehörte für sie das Recherchieren für die Regionalnachrichten zum Arbeitsalltag. Diese durfte sie recht schnell auch moderieren. „Von „hier bei uns in Bayern“ bis „hier bei uns in NRW“ informierte ,sie die Hörer aus acht Regionen, denn Radio Teddy sendet auch deutschlandweit.

Nach kurzer Zeit bekam die 28–Jährige, die nach wie vor gerne Radiosender aus dem Ländle einschalte, ihre eigene feste Nachmittagssendung, in der sie seit August vergangenen Jahres täglich von Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr live zu hören ist. Zu ihren Zuhörern gehören neben Eltern und größeren Geschwistern vor allem Kinder im Vorschul– und Grundschulalter, denen die 28–Jährige Themen wie Umwelt, Klima, Artenschutz oder Politik kindgerecht erklärt.

Wegen ihrer persönlichen und authentischen Art, die ihr Publikum dort abhole, wo es gerade ist, und weil sie stets die richtige emotionale Ansprache finde, wurde sie jetzt von einer Nominierungskommission beim Grimme–Institut für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie „Bester Newcomer/Beste Newcomerin“ vorgeschlagen. „Die Nominierung ist für mich eine große Ehre“, sagt die 28–Jährige. Der Deutsche Radiopreis, den sie schon immer verfolgt habe, sei der Oscar schlechthin. Unabhängig davon, ob Isabelle Ihden gewinnt oder nicht, sei alleine die Nominierung für sie einfach mega. Ende September endet ihr Volontariat bei Radio Teddy. Danach möchte sie erst einmal bei dem Radiosender bleiben.

Der Preisverleihung am 7. September in Hamburg blicke sie mit Spannung entgegen. Dass diese von der Aalenerin Katrin Bauernfeind als Nachfolgerin von Barbara Schöneberger moderiert wird, findet Isabelle Ihden klasse. Sie habe sich fest vorgenommen, die Journalistin, Talkmasterin, Autorin, Schauspielerin und Comedian auf die gemeinsamen Wurzeln anzusprechen. „Immerhin kommen wir beide aus der Kreisstadt und waren beide auch Stammgäste im Aalener Friseursalon StyleINArtists von Carmen Crespo.“