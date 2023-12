Aalener Weihnachtsmarkt wird schlechtgeredet. Zu Unrecht?

Noch eineinhalb Wochen ist der Weihnachtsmarkt auf dem Spritzenhausplatz geöffnet. Am 23. Dezember gehen hier abends die Lichter aus. Und damit geht eine Ära zu Ende. Im nächsten Jahr übernimmt die Stadt mit dem Citymanagement die Organisation und der Betreiber Georg Löwenthal wird dann nur noch ein Beschicker unter vielen sein.

Dass der Budenzauber auch in diesem Jahr von so manchem als „Fress- und Sauffest“ betitelt wird, stößt Wolfgang Schieber sauer auf. Anstatt immer Kritik zu üben, sollten die Besucher froh um ein solches Event sein, an dessen Ende Löwenthal heuer zum Abschied mit knapp über 100.000 Besuchern rechnet.

Alle Jahre wieder schlechte Nachrede

Wolfgang Schieber, Inhaber des Café Schieber und Standbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt, platzt der Kragen. Alle Jahre wieder werde der Weihnachtsmarkt unter den Platanen schlechtgemacht und als Tempel des „Glühweinsaufens“ und „Rostbratwürstefressens“ verunglimpft.

Auch in diesem Jahr habe er bislang mehr negative als positive Schlagzeilen zutage gebracht. Zu Unrecht, wie der Aalener findet. Seiner Ansicht nach sei der Weihnachtsmarkt auf dem Spritzenhausplatz etwas Besonderes.

Klein, aber fein, und nicht so anonym wie auf großen Weihnachtsmärkten wie in Stuttgart oder Ulm und in dieser Hinsicht mit humanen Preisen sorge er unter den Platanen umringt mit den alten beleuchteten Giebelhäusern für ein ganz besonderes schönes und heimeliges Ambiente und sei auch für auswärtige Gäste angesichts der guten Anbindung an den Aalener Zentralen Omnibusbahnhof und den Aalener Hauptbahnhof attraktiv.

Überdies gebe es mit den umliegenden Parkhäusern genügend Möglichkeiten, sein Auto abzustellen.

Beschicker verleihen dem Markt seinen Charme

Für den Erfolg des Weihnachtsmarkts würden auch Beschicker stehen, die seit Jahrzehnten hier dabei sind, sagt Schieber und denkt nicht nur an Reinhold Hahn, besser bekannt als Poldi Hahn, mit seinem Härstfelder Flammkuchen, und die Metzgerei Schuster, sondern auch an Peter Wagler, der heuer auf dem Spritzenhausplatz sein 30-jähriges Bestehen feiert und dafür eigens eine neue Hütte habe bauen lassen.

Eine Besonderheit sei auch die wiederbelebte Almhütte, die Dietmar Kübler betreibt, und das Angebot von Aalener Gastronomen wie von „Le Palme“ und der „Bierhalle“, das nichts mit „Zuschaufeln“ und Fastfood zu tun habe, sondern sich durch besondere Spezialitäten und wechselnde Tagesgerichte auszeichne.

Dass der Weihnachtsmarkt keine popelige Veranstaltung ist, zeige auch die große Resonanz von Aalener Unternehmen, die hier mit ihren Angestellten spontan vorbeikommen, aber auch Gutscheine im Voraus buchen würden, sagt Löwenthal. Auch die Almhütte von Dietmar Kübler werde vielfach angefragt und gebucht.

Gerechnet wird mit Rekord-Besucherzahlen

Er selbst sei trotz des bescheidenen Wetters mit viel Regen zufrieden mit der Frequenz und den Umsätzen. „Wenn es so weitergeht, wird das einer der stärksten Weihnachtsmärkte in meiner Zeit als Organisator“, sagt Löwenthal, der am Ende mit einer Rekordzahl von über 100.000 Besuchern rechne.

Ein Wermutstropfen seien die Einbrüche in die Verkaufshütten zu Beginn des Weihnachtsmarkts gewesen, sagt Schieber. Daraufhin seien sämtliche Stände mit Alarmanlagen, die er beschafft habe, gesichert worden.

Doch trotz dieser wurde hier am Samstagmorgen erneut versucht, einzubrechen. Die Täter konnten laut Polizei, die von einem Zeugen informiert worden sei, allerdings festgenommen werden.

Einbrüche und Diebstähle seien in den vergangenen Jahren immer mal wieder vorgekommen, sagt Löwenthal. Im Gegensatz zu früheren Weihnachtsmärkten sei hier in diesem Jahr allerdings kein Security-Dienst mehr angestellt.

Ein solcher sei laut Schieber nicht mehr finanzierbar. Er setze wie die anderen Betreiber auf Eigensicherung und darauf, dass Polizei und Ordnungsamt der Stadt Aalen hier nach dem Rechten sehen.