Aalener Weihnachtsland ist jetzt eröffnet

Zum heimeligen Aalener Weihnachtsland mit Hüttenzauber-Flair ist der Spritzenhausplatz herausgeputzt. Und zum Start am Montagabend ist trotz Nieselregens schon eine stattliche Anzahl an Besuchern unter die Platanen gekommen auf ein Heißgetränk oder eine Wurst vom Grill. In diesem Jahr gibt es eine besonders große Auswahl an Leckereien und erstmals wieder einen Stadel, den der Aalener Dietmar Kübler betreibt. Zum Auftakt gab es aber auch zwei Verabschiedungen.

Der erste Abschied: Manuela und Reinhold Hirsch waren seit 1989 dabei mit ihrem Stand, als echte „Urgesteine“. 808 Markttage sind so zusammengekommen, es gab Höhen und Tiefen, erzählte Manuela Hirsch. Sie hören nun krankheitsbedingt auf nach rund 35 Jahren auf dem Aalener Weihnachtsmarkt. Der zweite „halbe“ Abschied: Georg Löwenthal wird künftig nicht mehr als Veranstalter und Organisator dabei sein, sondern nur noch als Beschicker mit drei Ständen.

Für Aalens Ersten Bürgermeister Wolfgang Steidle ist das Aalener Weihnachtsland etwas ganz Besonderes, um sich auf die weihnachtliche Zeit einzustimmen. Schön sei auch, so Steidle, dass die Weihnachtspyramide wieder zurück sei an ihrem ursprünglichen Platz.

Der neue Vorsitzende des Innenstadtvereins Aalen City aktiv (ACA), Uli Riegel, verspricht sich wieder eine sehr gute Frequenz zur Vorweihnachtszeit sowohl auf dem Spritzenhausplatz als auch in der City. Die mobile Eisbahn beim Aalener Rathaus sei ein weiterer Magnet für Besucher und Kunden in der Innenstadt. Das Weihnachtsland ist bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.