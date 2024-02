Aalener Wehr gefordert: Einsatzzahlen auf Rekordhoch

Es waren so viele Einsätze wie seit vielen Jahren nicht mehr: 424 Mal musste die Abteilung Aalen der Freiwilligen Feuerwehr 2023 ausrücken. Das ist ein Dreiviertel aller Einsätze der Aalener Gesamtwehr mit ihren Abteilungen. Der Abteilungskommandant Michael Wagner sprach deshalb auch bei der Hauptversammlung von einem „umtriebigen Jahr“. Es gibt eine Tendenz: Brandeinsätze gehen eher zurück, es gibt weniger Verkehrsunfälle und die laufen glimpflicher ab, aber die Zahl der Bagatelleinsätze steigt.

So teilen sich die Einsätze auf: 63 Brandalarme, darunter ein Brand in einer Holz-Recycling-Firma in Essingen, zu dem auch die Aalener anrückten. „Eine große Material- und Wasserschlacht“, kommentierte Wagner in seinem Bericht. Die mit Abstand meisten Einsätze, nämlich 191, führten die Abteilung zu Fehlalarmen und ausgelösten Brandmeldeanlagen, die teils durch Bauarbeiten oder durch technische Defekte ausgelöst wurden. 116 Mal rückte die Wehr zur technischen Hilfeleistung und zur technischen Rettung aus, wie beispielsweise zu Verkehrsunfällen oder einem großen Baum, der auf die Rombacher Straße krachte. Glücklicherweise stürzte der Baum mitten in der Nacht auf die Straße. Wäre er auf ein Auto gefallen, so Wagner, hätten der oder die Insassen wenig Chancen gehabt, dies zu Überleben.

85 aktive Mitglieder hat die Abteilung Aalen aktuell, sie ist damit „gut aufgestellt“ und „sehr stabil“. Sie leisteten 22 Regel-übungen, 29 Sonderübungen und 94 Sonderwachdienste, etwa bei Veranstaltungen in der Stadthalle. Wagner rechnet damit, dass solche Wachdienste durch Veranstaltungen im Kulturbahnhof noch zunehmen werden.

Die Jugendfeuerwehr hat derzeit 18 Mitglieder, zum Üben hat sie ein gasbetriebenes Brandhaus bekommen, das sei „ganz cool“ und bereite dem Feuerwehrnachwuchs viel Spaß, hatte Jugendfeuerwehrwart Johannes Wanner berichtet. Im Spielmannszug, dem musikalischen Aushängeschild der Abteilung Aalen, sind aktuell 23 Mitglieder.

Bürgermeister Bernd Schwarzendorfer ging darauf ein, dass die Aalener Abteilung im vergangenen Jahr rund 75 Prozent aller Einsätze im Stadtgebiet leistete, dafür sprach er einen großen Dank aus. Jeder Euro, der in die Feuerwehr investiert werde, sei gut angelegtes Geld „für die Sicherheit der Bürger dieser Stadt“.