Bei der Jahreshauptversammlung des Stadtverbands der sporttreibenden Vereine Aalen sind unter Leitung des Vorsitzenden Martin Kirsch einige Veränderungen bekanntgegeben worden. Neu im Vorstand dabei und Kirsch zukünftig zur Seite stehend sind Achim Pfeifer, Vorsitzender der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, und Armin Peter, Vorsitzender des Stadtverbands für Sport und Kultur Wasseralfingen als Beisitzer.

Thomas Mayer von der Aalener Sportallianz wird künftig nicht mehr Technischer Leiter, sondern stellvertretender Vorsitzender im Stadtverband der sporttreibenden Vereine Aalen sein - alle wurden einstimmig gewählt.

Eberhard Spresser hört nach 20 Jahren auf

Auf Kassenprüfer Eberhard Spresser folgt nach 20 Jahren Maria Eiffert-Jochem. Zudem stellte Kirsch im Zuge einiger Satzungsänderungen die Umbennenung des Stadtverbands vor: Künftig gehe man als Stadtverband Sport Aalen an den Start, dieser Titel sei deutlich griffiger, weil kürzer. „Und unter dem Begriff laufen wir in der Gesellschaft ohnehin“, so Kirsch.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats in der Sitzung am 21. Dezember sind die Sportförderrichtlinien zugunsten der Vereine modifiziert worden. So wird beispielsweise die Investitionsförderung von 30 auf 40 Prozent angehoben und wird die Förderung der Jugendarbeit wird um satte 33,34 Prozent erhöht oder werden Vereine mehr gefördert, wenn sie anderen Vereinen vereinseigene Freisportanlagen zur Verfügung stellen. Gute Nachrichten also für die vielen Vereine im Aalener Raum.

Letzter Auftritt von Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann

Diese Jahreshauptversammlung war zugleich der letzte Auftritt des Bürgermeisters Karl-Heinz Ehrmann, der bereits im Frühjahr bekanntgab, sich nicht mehr für das Bürgermeisteramt in Aalen zu bewerben, „aber die Welt dreht sich ja weiter“. Wer in Aalen nach etwas Sportlichem suche, der würde in Anbetracht der 80 Vereine auch etwas finden, so Ehrmann.

Einen Hype erlebt vor allem in Aalen das Mountainbiken, Ehrmann blickte zurück auf zwei erfolgreich veranstaltete Weltcups und hin zum Highlight schlechthin: der Mountainbike-WM am 3. Juli 2024. „Da sind wir davon abhängig, dass diese Veranstaltung breit getragen wird von den Vereinen, die selbst vielleicht nicht so viel mit Mountainbiken zu tun haben“, so Ehrmann.

Mountainbike-Aushängeschilder Gegenheimer und Fromberger stellen sich vor

Da passte es thematisch ins Thema, dass sich die beiden Mountanbike-Aushängeschilder und mittlerweile Mountainbike-Manager der Stadt, Simon Gegenheimer und Marion Fromberger, persönlich bei dieser Versammlung präsentierten.

Um die Versammlung etwas aufzulockern, so kündigte es Kirsch an, bat er die beiden zu einem kurzen und kurzweiligen Interview, in dem sie sich vorstellen konnten. Der Schulterschluss mit allen anderen Vereinen in Aalen habe auch für die beiden Mountainbike-Asse große Bedeutung.

Vereine sollen sich mehr um den Kinderschutz bemühen

In der Pflicht sehe sich der Stadtverband Sport auch, dass sich die Vereine mehr für den Kinderschutz einsetzten. Eine erste Sitzung des Steuerkreises werde bereits an diesem Montag stattfinden, wie Kirsch berichtete, sie diene der ersten Orientierung. „Das muss auch nicht überall gleich sein, das kann für jeden Verein und für jede Sportart unterschiedlich sein“, sagte Kirsch.

Hierbei werde man finanziell stärker unterstützen. Es gehe hier nicht nur um die Erarbeitung, sondern auch um die Aktualisierung. Auch Vereine, die in diesem Bereich sehr weit seien, sollten dieses Konzept immer wieder mit auf die Agenda nehmen, bat Kirsch, der sich auf die kommenden Aufgaben freut.