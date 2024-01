Aalener Sportallianz schafft den Klassenerhalt

Die Schwimmerinnen der Aalener Sportallianz bleiben in der höchsten Liga Baden-Württembergs. Im Neckarbad Bad Canstatt traten sie zum Liga-Schwimmen an und erreichten ihr Ziel: den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg. Am Ende wurde es Platz acht.Einmal im Jahr wird die DMS (Deutsche Mannschaftsmeisterschaft) unter den deutschen Schwimmvereinen ausgetragen.

Vanessa Dambacher holt die meisten Punkte

Vanessa Dambacher, seit Jahren eine sehr wertvolle Punktesammlerin für die ASA-Mannschaft sammelte mit 2931 Punkten die meisten Punkte für die ASA. Sie belegte die Sprintstrecken über Freistil und Schmetterling. Hier sammelte sie jeweils über 600 Einzelpunkte und schwamm 50 Meter Freistil in 27,16 Sekunden, 50 Meter Schmetterling in 28,85 Sekunden und 100 Meter Freistil in 59,02 Sekunden (617 Punkte). Über 200 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling startete sie ihre Rennen vier und fünf.

Bei ihrem ersten DMS-Einsatz steuerte Lara David mit drei Starts über 1000 Punkte hinzu und stellte zwei neue Bestzeiten auf. Die 100 Meter Rücken schwamm sie in 1:16:86 Minute. Zum ersten Mal startete über 1500 Meter Freistil. Nach 21:29 Minuten hatte sie schließlich angeschlagen. Dazu ging sie noch über 50 Meter Rücken an den Start.

Lange Wartezeit bis zum Start

Helena Eberhard musste bis in Nachmittag auf ihren Start über 400 Meter Freistil warten. 5:48 Minuten lang war ihr Rennen, dabei holte sie 300 Punkte für das Team. Sie verbesserte ihre Bestleistung um vier Sekunden. Die 17-jährige Johanna Gölder verbesserte zweimal ihre Bestzeiten und holte wichtige 2149 Punkte. Für die 50 Meter-Bruststrecke benötigte 37,78 Sekunden. 2:53,80 Minuten lang war sie für die 200 Meter Schmetterling im Wasser. Die meisten Punkte holte sie im 400 Meter-Freistilrennen. Fast 500 Punkte war ihre Zeit von 4:54,04 Minuten wert. Die 100 Meter Lagen legte sie in 1:13 Minute zurück.

Die 19-jährige Vivien Jocham holte über 200 Meter Rücken die meisten Punkte. Die 2:36 Minuten brachten ihr 434 Punkte ein. Eine Bestzeit fiel über 50 Meter Rücken, hier schwamm sie 33,92 Sekunden. Weitere gute Punkte sammelte sie über 50 Meter Schmetterling. Fast 1200 Punkte steuerte sie zum Klassenerhalt bei. Die junge, vielseitige Schwimmerin Julia Merkel sprang gleich fünfmal ins Becken von Cannstatt. Sie holte über die Lagenstrecken 200 Meter (2:40,54 Minuten) und 400 Meter Lagen (5:50,57 Minuten) jeweils ihre meisten Punkte, 437 und 402 Punkte. Über beide Strecken schrieb sie sich mit Bestzeiten in die Ergebnislisten ein. Die 14-Jährige steigerte sich zudem über 200 Meter Rücken um 6 Sekunden und hat nun mit 2:43,95 Minuten einen neuen Hausrekord aufgestellt.

Die Jüngste überzeugt

Die Jüngste im ASA-Team Arina Monastyrska (Jahrgang 2011) überzeugte voll und ganz mit 3:06,48 Minuten über 200 Meter Brust. Keine Scheu mit größeren und erfahrenen Schwimmerinnen mitzuhalten, wendete sie mit Bestzeit von 1:29 Minute bei 100 Meter und zog nochmals mit langen und kräftigen Zügen durch.

Carolin Morassi trat über die beiden härtesten und kraftraubendsten Strecken, 200 Meter Schmetterling und 400 Meter Lagen an. In ihren Rennen holte sie 2930 Punkte für das Team. Auf den kürzeren 200 Meter Lagen, 100 Meter Brust und Schmetterling kam sie gut durch.

Die 17-jährige Freistilschwimmerin Elena Perez-Kelke deckte 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Freistil ab. Sie lag ein bis zwei Sekunden über ihren Bestzeiten und konnte fast 1400 Punkte zum Oberliga-Klassenerhalt beitragen.

Zwei Bestzeiten hatte Leonie Schmid zur DMS geschwommen. Sie verbesserte sich über 50 Meter Brust auf 38,86 Sekunden und über 200 Meter Brust schwamm sie 3:12,06 Minuten und auch bei der dritten Bruststrecke kam sie gut durch.