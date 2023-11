Aalener Rohrwanglauf: Joachim Krauth und Chiara Elsholtz feiern den Sieg

Joachim Krauth und Ciara Elsholtz haben beim 38. Rohrwanglauf den Sieg über die zehn Kilometer lange Strecke gefeiert.

Duell der Lokalmatadoren

Der Wettergott meinte es mit den knapp 230 Läuferinnen und Läufer erstmal nicht gut. Kurz vor dem Start regnete es noch, dazu lag die Temperatur bei rund fünf Grad. Entsprechend musste man sich auf teils rutschige Bedingungen einstellen.Angeboten wurden bei der 38. Auflage insgesamt drei Strecken: die 1,6 Kilometer lange Rohrwangmeile für Schüler, 5,4 Kilometer und zehn. Beim Hauptlauf kam es zum Duell zwischen den beiden Lokalmatadoren Joachim Krauth und Robin Linten (beide von der LSG Aalen). Früh war absehbar, dass sich Joachim Krauth durchsetzen sollte. Nach 33:09 Minuten erreichte er das Ziel. Knapp eine Minute dahinter (34:08) war Robin Linten. „Es war wieder einmal anstrengend, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. An einigen Stellen war es zwar ziemlich rutschig ‐ gerade dort wo es enger wurde, musste man schon etwas langsamer laufen. Aber ansonsten war es wie immer wieder ein klasse Lauf.“ Das Podest bei den Herren komplettierte Lukas Diebold (37:23/TV Hürben). Auch bei den Damen war es am Ende eine klare Angelegenheit. Chiara Elsholtz (41:26/TSG Giengen) hatte über eine Minute Vorsprung auf die Zweitplatzierte Maike Fetzer (42:29/Team WRESTLER SPORT). Platz drei sicherte sich Karin Elsholtz (42:51/TSG Giengen). Einer der Teilnehmer über die zehn Kilometer war auch Holger Kreuttner von der Kreissparkasse Ostalb. So hatte er den Rohrwanglauf erlebt: „Der Lauf war wie immer im Rohrwang anspruchsvoll, aber auch wirklich sehr schön. Die Strecke war tip-top, nur an manchen Stellen etwas matschig. Mir kamen auch die kühlen Temperaturen entgegen. Es hat wieder Spaß gemacht in unserem sehr schönen Aalener Stadtwald zehn Kilometer zu laufen. Der Rohrwang hat mir aber heute gezeigt, wo der Hammer hängt.“

Viele Schüler von der Technischen Schule Aalen gehen an den Start über 5,4 Kilometer

Beim Lauf über die 5,4 Kilometer gingen wieder viele Schülerinnen und Schüler der Technischen Schule Aalen an den Start. Den Sieg schnappte sich Tim Hauser (18:52/Persis Racing Team ‐ Bike Sport Nattheim e.V.) vor Swen Lorenz (20:15/TSG Söflingen) und Jakob Heeß (21:20). Schnellste bei den Frauen war Finja Gügel (22:19/DJK-SG Wasseralfingen). Platz zwei und drei sicherten sich Leni Bullinger (25:59/LSG Aalen) und Klara Stegmaier (26:54/Technische Schule Aalen). An die Rohrgwangmeile über 1,6 Kilometer wagten sich insgeasamt 22 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2016 bis 2008. Beim 38. Rohrwanglauf waren auch die Kreismeisterschaften im Waldlauf integriert. Bei den Herren ging der Titel an Joachim Krauth und bei den Frauen an Madlen Hirsch. Organisiert wurde der Rohrwanglauf von den Abteilungen Leichtathletik und Triathlon der Aalener Sportallianz. Rund 50 Helfer sorgten dabei für einen sehr reibungslosen Ablauf. Entsprechend zufrieden war Mitorganisator Reinhold Butschek.