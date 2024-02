Kürzlich hat der Stamm Salvator Aalen der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg stolze 4400 Euro an die Aalener Tafel spenden können. Die Spendensumme ist ein Teil des Erlöses des letztjährigen Konzerts der Gruppe Spektakulatius, das jährlich an Weihnachten von den Pfadfindern und dem Förderverein des Stamms in der Salvatorkirche ausgerichtet wird.

„Das Konzert war ein voller Erfolg und wir freuen uns sehr, mit dieser Summe die Arbeit der Tafel hier in Aalen unterstützen zu können“, sagt der Stammesvorstand Yannick Vorholzer. Der Vorstand des Fördervereins Joachim Winter ergänzt: „Den zweiten Teil des Erlöses werden wir zu gegebener Zeit einer Organisation spenden, die ein Schulkinder-Projekt in einem Vorort von Buenos Aires in Argentinien unterstützt.“ Das Konzert wird auch in diesem Jahr wieder von den Pfadfindern organisiert und in der Weihnachtszeit in der Salvatorkirche stattfinden.