Aalener Mountainbike Racingteam holt WM-Gold

Bei der Eliminator-Weltmeisterschaft im indonesischen Palangkaraya hat der Franzose Titouan Perrin-Ganier vom Aalener Mountainbike Racingteam seinen Titel verteidigt. Ein bitteres Ende nahm die Weltmeisterschaft für Simon Gegenheimer und Marion Fromberger. Beide stürtzten im Finale und landeten auf Rang vier.

Teamkollegen freuen sich über Gold

Man könnte erwarten, dass die Weltmeisterschaft im indonesischen Palangkaraya gemischte Gefühle im Mountainbike Racingteam hervorgerufen hat. Die deutschen Medaillenfavoriten Marion Fromberger und Simon Gegenheimer standen beide mit sehr starken Vorstellungen im Finale, beide stürzten und waren am Ende dennoch glücklich im Ziel. Hintergrund dafür war der Titelgewinn des französischen Teamkollegen Titouan Perrin-Ganier, er übernahm binnen Sekunden die Rolle des Leaders, attackierte direkt nach dem Sturz von Gegenheimer und zog an der Spitze des Feldes bis ins Ziel durch. „Es ist unglaublich, wir sind erneut Weltmeister, als Team. Als Simon im „rock-garden“ stürzte war mir klar: Ich darf keine Sekunde zögern, und es liegt nun an mir, den Titel für uns zu holen“, so der nun sechsfache Weltmeister Titouain Perrin-Ganier, der großen Dank an sein Racingteam und seine Familie aussprach: „Dies ist das Fundament, das mir Kraft für all das harte Training und die daraus resultierenden Erfolge gibt“.

Ein bescheidenes Gefühl

Für die beiden hochgehandelten deutschen Mitfavoriten Marion Fromberger und Simon Gegenheimer hieß es statt der Champagnerdusche im Ziel jedoch zuerst einmal ab ins Krankenhaus. Zwölf Stiche benötigte die offene Wunde an Gegenheimers Arm. „Ich war nur fokussiert, den Titel für unser Racingteam zu holen, das haben wir geschafft. Keine Frage, es ist ein bescheidenes Gefühl, 400 Meter vor dem Weltmeistertitel in Führung liegend zu stürzen. Doch enttäuscht bin ich nicht, mein Arm wird schnell wieder in Ordnung sein. Wir haben es geschafft und behalten das Regenbogentrikot im Racingteam“, so Simon Gegenheimer im Interview nach dem Rennen.

Bis zum Sturz war Gegenheim serhr souverän

Er war bis zu seinem Sturz äußerst souverän, fuhr bei schwülen 36 Grad taktisch klug, sparte Energie und konnte damit das Finale auf der technisch anspruchsvollen Naturstrecke in Indonesien von vorne bestreiten. Auch sein Teamchef Steffen Thum ist trotz der Stürze der Deutschen zufrieden: „Es wird belohnt, dass wir so viel in uns als „one-team“ investieren. Wir haben ein starkes Rückgrat, geben uns gegenseitig Rückendeckung und können so auch in schwierigen Situationen, den Erfolg für uns als Team garantieren. Titouan hat heute am Start akzeptiert, dass Simon stärker war, sicherte sein Hinterrad ab und gab ihm große Rückendeckung.“

Dabei fügte Steffen Thum an, dass Titouan Perrin Ganier nach dem Sturz binnen Sekundenbruchteilen umschalten und attackieren konnte. So sprang er in Simon Gegenheimers Position als Teamleader ein und holte sich den Titel. „Das zeigt Titouan nicht als hervorragenden Radprofi, sondern als großen Champion des Mountainbikesports“, freute sich Steffen Thum.

Auch Marion Fromberger war glücklich für das Racingteam und verwies in der nachfolgenden Pressekonferenz auf zu durchlaufende, nötige Schritte: „Ich muss von meinen Teamkollegen lernen und mich so Schritt für Schritt nach vorne arbeiten. 2023 habe ich einen weiteren wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Aber ich bin noch nicht soweit, Weltmeisterin zu werden. Ich hoffe 2024 in Aalen habe ich dieses Level erreicht.“ Marion Fromberger landete auf dem vierten Platz. Gaia Tormena aus Italien konnte ihren Weltmeistertitel verteidigen.