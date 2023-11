Aalener Meckerer zeichnen Roland Schurig mit Goldorden aus

Bei ihrem Ordensfest in der Gaststätte Kellerhaus haben die Mitglieder der Aalener Fasnachtszunft (AFZ) zum Sauren Meckereck verdiente Mitglieder geehrt. In seiner Begrüßung hob Präsident Timo Rieg heraus, „dass die Aalener Fasnacht nicht nur eine Tradition, sondern ein gelebtes Stück Kultur ist“. Das Ordensfest biete die Gelegenheit, bei der „wir all jenen danken, die sich mit Herzblut und Engagement für unsere Tradition einsetzen“. Die letztjährige Goldordensträgerin Melanie Vöhringer und Laudatorin für den diesjährigen Goldordensträger Roland Schurig, entführte die Zuhörer zu den persönlichen und beruflichen Stationen von Schurig und seiner Verbindung zur AFZ. Als Leiter des Amts für Kultur unterstütze er den Verein bei vielen Belangen, die zum Gelingen des Brauchtums und der Ausübung desselben gehören. Weitere Geehrte waren: Großer Verdienstorden am Bande des LWK: Sonja Steinmann und Lena Welsch; Großkreuz des LWK: Roland Krüger; Brauchtumsorden des LWK in Gold: Markus Indelkofer; Goldener Gardeorden des LWK: Boy-Patrick Vöhringer; AFZ-Verdienstmedaille in Silber: Martin Malorny.