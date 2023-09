Aalener legen sich für den Tierschutz mächtig ins Zeug

Vor eineinhalb Jahren haben Frank und Gabi Metz den gemeinnützigen Verein „Hund & Co — Mercy for animals“ gegründet, der von anfangs 13 Mitgliedern auf mittlerweile 53 Mitglieder angewachsen ist. Immer wieder haben sich die Tierschützer mit vielen Aktionen einen Namen gemacht. Unter anderem mit einer Veranstaltung, die sie im März dieses Jahres im E–Center aus der Taufe hoben. Wegen des großen Erfolgs geht diese am Freitag, 8. September, und Samstag, 9. September, in dem Supermarkt in der Heinrich–Rieger–Straße 2 in die zweite Runde.

Bereits die erste Aktion im E–Center sei ein voller Erfolg gewesen, sagt Frank Metz im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. 500 Euro an Geldspenden seien zusammengekommen und obendrauf noch Tiernahrung in Höhe von 800 Euro. Mit dem Bargeld unterstützt der Verein einen von Cristina Icleanu privat betriebenen Shelter am Rand von Bukarest in Rumänien, in dem Fundhunde und Vierbeiner aus einer Tötungsstation aufgepäppelt werden. Von dort aus werden sie mit Unterstützung des Vereins „Hund & Co — Mercy for animals“ in ein liebevolles Zuhause vermittelt. Am Donnerstag nächste Woche fliegt Frank Metz, Vorsitzender des Vereins und selbst Halter eines rumänischen Straßenhunds namens Totti, auf eigene Kosten wieder nach Bukarest um die 500 Euro persönlich zu übergeben und sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Das gespendete Futter aus der Aktion im E–Center ging indes an den Gnadenhof Seibt in Pirmasens und die Wildtierauffangstation Wengert in Göggingen.

„So werden die Spenden auch bei der zweiten Aktion aufgeteilt“, sagt Metz, der sich ebenso wie weitere Mitglieder darüber freut, dass ihm das E–Center erneut eine Plattform bietet. Neben Informationen rund um die Arbeit des Vereins an einem Stand an einer Kasse des Supermarkts sei es das Ziel, neue Mitglieder zu gewinnen und natürlich einen großen Erlös für Tiere in Not zu generieren. Als Geschenk gebe es die mittlerweile berühmten Nussecken, die seine 74–jährige Schwiegermutter erneut für den guten Zweck backe und überdies Kerzenhalter, die Jannik Schiele vom Verein hergestellt habe.

Bei der Aktion vor Ort sind auch die Hundetrainerin und Verhaltenstherapeutin Elke Gerhardt und die Physiotherapeutin Nicole Müller, die unter dem Namen „PetsVital — Physio für alle Felle“ Behandlungen für Hunde und Katzen im jeweiligen Zuhause anbiete.

Informationen