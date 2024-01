Eigentlich ist „Erfolgsgeschichte“ nicht das richtige Wort, um den Werdegang des Aalener Kocherladens zu beschreiben. Am 1. Februar feiert die Aalener Tafel ihr 25-jähriges Bestehen, und dass die Tafeln immer noch gebraucht werden, ist ein Armutszeugnis - und dieses Wort passt in diesem Zusammenhang auf jeden Fall. „Eigentlich dürften wir die Tafeln gar nicht brauchen“, fasst Pfarrer Bernhard Richter, seit dem vergangenen Jahr im Ruhestand, zusammen, „aber viele sind froh, dass es sie gibt.“

Richter gibt sein Amt ab

Für Richter ist das Jubiläum auch ein Markenstein. Zum einen wird er just zum 25-Jährigen sein Amt nach über 23 Jahren niederlegen. „Wir haben noch gemeinsam das Jubiläum vorbereitet, aber dann werde ich das Amt in jüngere Hände übergeben. So gesehen gibt es eigentlich nie den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören.“ Jüngere Hände, damit ist Thomas Hiesinger, Laienvorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats, gemeint. Er wird fortan den Verein führen.

Zum anderen stellt sich für Richter auch die Frage: „Wo stehen wir nach 25 Jahren?“ Da kann Gerhard Vietz, seit 2012 Projektleiter, Antwort geben: „Früher hatten wir 50 Kundinnen und Kunden am Tag, heute sind es täglich 250.“ Eine Menge Arbeit, die momentan von 27 Ehrenamtlichen bewältigt wird.

„Krisen der Welt schlagen auf“

„Die Krisen dieser Welt schlagen bei uns auf“, formuliert es Bernhard Richter. Und auch diese Aussage kann Gerhard Vietz, der einst als Ein-Euro-Jobber zum Tafelladen stieß, unterstreichen: Flüchtlingskrise 2015, Coronapandemie 2020 bis 2022, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022 - das alles bekommen die Mitarbeiter des Kocherladens direkt zu spüren. „2022 zum Beispiel“, blickt Vietz zurück, „haben wir insgesamt 650 Einkaufsberechtigungen ausgestellt, 2023 waren es 800.“ Gut 500 Einkaufsberechtigte kommen aus der Ukraine, Vietz spricht von über 1200 Personen. Er schätzt, dass pro Kaufkarte drei Personen versorgt werden, er geht also von derzeit etwa 3000 Begünstigten aus. Tendenz? „Ein Rückgang der Zahlen ist nicht zu erwarten, eher das Gegenteil“, schätzt Vietz.

Wer im Kocherladen einkaufen darf, das ist genau geregelt: Bürgergeldempfänger, Grundsicherungsempfänger, Wohngeldempfänger, Studierende und Menschen ohne festen Wohnsitz. Richter sieht deshalb ein weiteres Problemfeld: Altersarmut. Durch die Coronapandemie hätten viele Rentnerinnen und Rentner ihre Minijobs verloren, Inflation und die damit verbundenen Preissteigerungen hätten die Situation verschärft, erklärt Richter. Gut 110 Karten hat Vietz während Corona an Rentnerinnen und Rentner ausgegeben. „Heute sind es zwar weniger, aber sie sind noch da“, sagt Vietz. Und auch den Kocherladen hat es getroffen: Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich in dieser Zeit altershalber verabschiedet.

Krieg in der Ukraine ändert alles

Und kaum hatte sich nach dem Umbau Anfang 2022 die Arbeitsabläufe normalisiert, so der Projektleiter, kam der Krieg in der Ukraine. Vietz erinnert sich noch genau: „Am 15. März 2022 stand die erste Ukrainerin bei uns im Laden.“ Und mit den Kriegsflüchtlingen kamen neue Probleme. Sprachhürden zum Beispiel, bis Vietz eine Schülerin fand, die Russisch sprach. Kundinnen verkrachten sich: So waren eine Kundin aus der Ukraine und eine aus Russland gute Freundinnen - bis zum Krieg. Die Arbeit geht dem Kocherladen also nicht aus.

Über einen Aufnahmestopp, wie ihn andere Tafelläden in Deutschland verhängt haben, haben die Aalener ebenfalls schon nachgedacht: „Das war ein Thema, aber wir haben es nicht übers Herz gebracht, einen Rentner oder eine Alleinerziehende mit drei Kinder zurückzuweisen“, sagt Gerhard Vietz. Und Richter fügt an: „Der Kundenandrang, der lässt sich nicht steuern.“ Klar, manche Waren wurden portioniert, Zucker etwa, oder auch Klopapier, „aber es spricht sich eben schnell herum, wenn gute Ware da ist“, weiß Gerhard Vietz. Die meisten Kunden akzeptieren, dass nicht immer alles in ausreichenden Mengen verfügbar ist, „aber es gibt immer ein paar Unbelehrbare“, so Vietz, der sich noch daran erinnert, wie einmal eine Lieferung von 1000 Eiern innerhalb kürzester Zeit weg war.

Das alles braucht Unterstützung: Spenden - Lebensmittel, Geld oder Zeit. Und da gibt es zumindest ein positive Nachricht: „Die Akzeptanz, die Wertschätzung, die haben in den vergangenen 25 Jahren sicher zugenommen“, so Richters persönliche Bilanz, „sonst hätten wir nicht die Spenden, die wir haben.“

Schulen machen mit

Dazu hat sicher die Kooperation mit den Aalener Schulen beigetragen. „Viele Schülerinnen und Schüler machen bei uns ihr Sozialpraktikum und tragen das Thema anschließend in die Klassen- und Lehrerzimmer“, so Richter. Und dann kommt viel zurück: „Ganze Schulen sammeln Lebensmittel für uns“, sagt Vietz, und nennt als Beispiele die Realschule auf dem Galgenberg, die Karl-Kessler-Schule in Wasseralfingen oder das Ernst-Abbe-Gymnasium in Oberkochen. „So werden wir auch von der ,normalen’ Bevolkerung wahrgenommen. Das alles ist uns eine große Hilfe“, zeigt sich Bernhard Richter dankbar. „Die Schülerinnen und Schüler sind sehr motiviert“, fügt Ursula Hubel, seit zwölf Jahren Kassiererin des Vereins, an, „sie lernen, dass nicht alles selbstverständlich ist.“

„Schwitzen statt Sitzen“

Und Richter nennt eine weitere Kooperation: „Schwitzen statt Sitzen“. Straffällig gewordene Menschen können ihre Sozialstunden im Kocherladen ableisten. Mit einem weiteren positiven Aspekt: So mancher Mitarbeiter bleibt dem Kocherladen erhalten, bekommt eine Arbeitsstelle, denn der Kocherladen ist auch Arbeitgeber.

„Wir in Aalen sind keine Insel der Glückseligen“, sagt Bernhard Richter, „aber wir müssen nicht schließen, haben keinen Aufnahmestopp. Wir haben Schlangen vor dem Laden, aber alle bekommen was.“ Für ihn bleibt der Kocherladen ein „wichtiger Knoten im sozialen Netz der Stadt“.

Die Geschichte des Kocherladens

1997: Nach der ersten Wasseralfinger Vesperkirche entstand die Idee eines diakonischen Projekts, aus der der - ökumenisch konziperte - Tafelladen entstand.

1. Februar 1999: Einweihung des ersten Ladens an der Friedhofstraße 17, direkt am Kocher - daher der Name „Kocherladen“. Projektleiter war Manfred Mittermüller, Kassier Otto Autenrieth.

1. Dezember 2002: Umzug in die Bahnhofstraße 55 in die Räume der ehemaligen Bäckerei Mildenberger. Hier stehen dem Laden größere Räume und bessere Andienungsmöglichkeiten zur Verfügung. Nacheinander werden Dieter Halicska, F. Schön und wieder Manfred Mittermüller Projektleiter.

1. Dezember 2004: Neustrukturierung als eingetragener Verein, gleichberechtigte Vorsitzende sind Pfarrer Bernhard Richter (evangelisch) und Diakon Ottmar Ackermann (katholisch).

1. Dezember 2012: Gerhard Vietz wird Projektleiter als Nachfolger von Manfred Mittermüller. Nach dem Ottmar Ackermann in Ruhestand ging, folgen Heinrich Erath, Michael Junge und schließlich Wolfgang Fimpel (bis heute) als Vorsitzende

2020/2021: umfangreicher Umbau des Ladens in der Bahnhofstraße, viele Wochen Tütenaktion im evangelischen Gemeindehaus.

3. November 2021: Wiedereröffnung.

Das Festprogramm

Am Donnerstag, 1. Februar, um 18 Uhr wird das 25-jährige Bestehen des Kocherladens groß im Salvator-Gemeindehaus gefiert. Grußworte sprechen Landrat Joachim Bläse, Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting und der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack. Geehrt werden Mitarbeiterinnen, die von Anfang an dabei sind: Gerburg Tull, Almut Braasch und Hannelore Melcher. Vor dem Impulsreferat von Volker Steinbrecher vom Diakonischen Werk Württemberg wird noch Bernhard Richter verabschiedet. Für den musikalischen Rahmen sorgt ein Ensemble der Musikschule Aalen.

Spendenkonto: Aalener Tafel – Kocherladen e. V., IBAN DE61 6145 0050 1000 0779 08, Kreissparkasse Ostalb, Vwerwendungszweck: „Lebensmittelspende“. Spendenbescheinigungen sind möglich.