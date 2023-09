Aalener Kaufland: Beschäftigte streiken am Dienstag

Die Gewerkschaft Verdi ruf am Dienstag, 26. September, Beschäftigte des Einzelhandels sowie des Großhandels zum Warnstreik auf. Davon betroffen ist auch die Filiale von Kaufland in der Julius-Bausch-Straße. Verdi ruft auch die dort Beschäftigten dazu auf, drei Tage ihre Arbeit niederzulegen und sich am Dienstag in Stuttgart zu einem Demonstrationszug zu versammeln.

In der Landeshauptstadt werden rund 1000 Streikende aus Baden-Württemberg erwartet. Der Demonstrationszug startet um 11.15 Uhr am DGB-Haus, die Abschlusskundgebung findet ab 12 Uhr auf dem Schlossplatz statt. Hauptredner sind Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross und Verdi.Verhandlungsführer Wolfgang Krüger.

Die Tarifrunden über Gehälter und Löhne für die Beschäftigten im Handel laufen seit Anfang April (Einzelhandel mit bisher vier Verhandlungsrunden) beziehungsweise Anfang Mai (Groß- und Außenhandel mit bisher fünf Verhandlungsrunden). Die Angebote, die die Arbeitgeber abgegeben haben, wurden von Verdi als viel zu niedrig angesichts der anhaltend hohen Inflationsraten zurückgewiesen.

Trotz der Teilnahme von Beschäftigten am Warnstreik hat die Kaufland-Filiale regulär geöffnet, teilt die Unternehmenskommunikation auf Nachfrage mit. Streikmaßnahmen seien eine legitime Möglichkeit für Arbeitnehmer, ihre Forderungen zum Ausdruck zu bringen. „Selbstverständlich respektieren wir die Teilnahme unserer Mitarbeiter.“