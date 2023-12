Aalener Innenstadtverein verlost 16 Elektroautos

Der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) und die Mitgliedsbetriebe veranstalten auch in diesem Jahr ein großes Weihnachtsgewinnspiel. Insgesamt 16 Fiat 500 Elektro werden bis Heiligabend verlost. Gewinnlose liegen in allen teilnehmenden Betrieben aus.

Das große Weihnachtsgewinnspiel in der Aalener Innenstadt hat bereits eine lange Tradition. Jedes Jahr verlost der Innenstadtverein Aalen City aktiv zusammen mit den Mitgliedsbetrieben in der Vorweihnachtszeit tolle Gewinne. In diesem Jahr gibt es wieder Fiat 500 Elektro für elf Monate zu gewinnen.

Schon kurz nach dem Start hunderte Rücksendungen

„Es freut uns sehr, dass wir wieder 16 Betriebe gefunden haben, die je einen Fiat 500 E sponsern“, sagt Citymanager Reinhard Skusa. „Das Gewinnspiel erfreut sich einer so großen Beliebtheit, dass wir bereits kurz nach Ausgabe der Gewinnlose schon hunderte Rücksendungen haben.“

Am Dienstag wurden die Cityflitzer gemeinsam im Autohaus Kummich, das Partner der Aktion ist, abgeholt. Anschließend sind die schick beklebten Autos in einem Autokorso in die Innenstadt eingefahren. Bis Weihnachten stehen die Autos über die ganze Fußgängerzone oder vor den entsprechenden Betrieben verteilt und können bewundert werden.

Bei den Autos handelt es sich um rein elektrische Fahrzeuge mit bis zu 320 Kiilometer Reichweite, für die der Hersteller jede Menge Fahrspaß verspricht. „Das erste Auto wird am Mittwoch, 6. Dezember, verlost.“

Täglich einen Gewinner bis Weihnachten

Bis Weihnachten ziehen die teilnehmenden Betriebe jeden Tag, außer sonntags, einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin“, sagt Myriam Pfitzer vom ACA-Büro. Veröffentlicht werden die Gewinner in den Tageszeitungen, auf der Homepage und Social Media Seiten von Aalen City aktiv sowie in der Aalen City App.

Gewinnlose gibt es in allen teilnehmenden Betrieben kostenlos und ohne Kaufzwang. Die ausgefüllten Lose können direkt vor Ort in den einzelnen Betrieben oder auch im Büro von Aalen City aktiv abgegeben werden.

Folgende Betriebe sponsern in diesem Jahr ein Auto:„Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“, Autohaus Kummich, Brillen Weiler, Dr. Fashion, Eichenhof, Friseur Vita Hair, GD Krauss - das Bettenhaus, Kreissparkasse Ostalb, Mediengestaltung Aalen, Möbel Rieger, Mode Funk, Modepark Röther, Montagebetrieb Egeler, Radio Ton, Saturn Herrenmode und Schuhstadel.