Aalener Inhaber „Vom Fass“ unterstützt Bauernproteste

Mit den Protesten der Landwirte zeigen sich auch Aalener Geschäftsleute solidarisch. Einer davon ist Robert Brenner, Inhaber „Vom Fass“. Am vergangenen Montag hat er seinen Laden deshalb zugelassen. Er begrüßt überdies die Aktion von Albrecht Barth, Inhaber der Aalener Löwenbrauerei, eine für Mittwoch geplante Brauereibesichtigung mit dem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir abgesagt zu haben. Damit habe er Charakter gezeigt.

„Die Aktion der Bauern finde ich klasse“, sagt der 60-Jährige, der in diesem Jahr das 30-jährige Bestehens seines Ladens in der Mittelbachstraße feiert. „Wir sollten langsam alle gegen die Politik der Ampel-Regierung aufstehen.“ Was diese beschließe, gehe auf keine Kuhhaut, sagt Robert Brenner, besser bekannt als „Bubu“, und denkt auch an die Erhöhung der Mehrwertsteuer, der CO2-Steuer und das Wärmegesetz. „Die Ampel-Regierung nimmt es von den Lebenden. Irgendwann müssen wir uns dagegen wehren.“ Die Landwirte hätten den Anfang gemacht.

Den Entschluss, sein Geschäft am Montag geschlossen zu lassen, hätten seine Kunden begrüßt, von denen die meisten auch hinter dem Protest der Landwirte stehen würden. Apropos Protest: Für einen solchen ist auch „Bubu“ bekannt. So hat er im vergangenen Jahr die Reichsstädter Tage wegen seiner Ansicht nach nicht gerechtfertigt höheren Gebühren für seine Überdachung boykottiert. Und dieses Jahr? „Meine Bewerbung fürs Stadtfest werde ich abgeben und dann entscheiden, ob ich mitmache oder nicht“, sagt er. Im April will er auf jeden Fall das 30-jährige Bestehen seines Geschäfts feiern. In welcher Form, sei noch unklar.