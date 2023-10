Die Aalener Hotelbranche leidet noch unter den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Neue Hotels erschweren es den Betrieben zusätzlich, sich zu erholen. Die Hoffnung liegt nun auf dem angekündigten Tourismuskonzept der Stadt.

2019 waren noch knapp 43 Prozent der Betten in Aalen ausgelastet ‐ ein vergleichsweise guter Wert. 2020 kam die Corona-Krise, die Auslastung fiel auf knapp 24 Prozent. Vor allem Businesskunden blieben fern. „In Aalen hängen wir zu 90 Prozent an Geschäftsreisen“, erklärt der Hotelier und Stadtrat Alexander Asbrock (Grüne). Denn Homeoffice und Online-Konferenzen machten Hotelübernachtungen eine zeitlang überflüssig. „Das hat sich bis Mitte vergangenes Jahr hingezogen, seitdem haben wir wieder ein normales Auslastungsniveau“, resümiert Asbrock für sein eigenes Haus, dem Hotel „Goldenes Lamm“ in Unterkochen.

Auch das gesamte Aalener Beherbergungsgewerbe schaffte im Jahr 2022 die Trendwende: Während die Bettenauslastung 2021 wieder bei 26,4 Prozent lag, kletterte sie 2022 weiter auf 30,6 und 2023 (Januar bis Juli) auf 31,7 Prozent. Das zeigt eine Auswertung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg. Von dem guten Wert vor Corona ist das aber noch weit entfernt. Asbrock weist darauf hin, dass die klassischen Hotels mit Restaurant im Jahr 2023 sogar einen erneuten Auslastungseinbruch verzeichnen mussten. Der Wert fiel hier im Vergleich zum Vorjahr um gut drei Prozentpunkte auf 36,5 Prozent.

„Dies ist dem Fakt geschuldet, dass zwei neue Betriebe am Markt agieren und insgesamt die Zahl der angebotenen Betten um 424 gestiegen ist. Das entspricht einer Zunahme um 66 Prozent“, unterstreicht der Geschäftsführer des „Goldenen Lamms“. Wesentlicher Treiber sei die Neueröffnung des Maxx-Hotels in Aalen. Rechne man diese heraus, stehe Aalen im Wettbewerbsvergleich mit anderen Städten gar nicht so schlecht dar. Es lässt sich aber nicht ändern: „Die Wettbewerbsintensität ist höher geworden und die wirtschaftliche Erholung in der klassischen Hotellerie lässt durch die Zunahme des Angebots weiter auf sich warten“, so Asbrock.

Will man die Zimmerauslastung berechnen, addiert man durchschnittlich 16 Prozentpunkte auf den Wert der Bettenauslastung. Damit kommt man aktuell für Aalen auf eine Zimmerauslastung von 48 Prozent. „Um langfristig am Markt bestehen zu können, braucht ein Hotel aber eine Zimmerauslastung von 60 Prozent“, erklärt Asbrock. „Insofern ist es wichtig für die Branche, dass im Bereich Urlaubstourismus ein komplementäres Angebot in Aalen geschaffen wird.“ Der Tourismus komme schließlich nicht nur dem Gastgewerbe zugute, sondern sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die ganze Stadt.

Das Tourismuskonzept der Stadt Aalen soll künftig gezielt Kurzurlauber und Städtereisende, Radler und Familien anlocken. Auch Michael Mönch, Vorsitzender der Fachgruppe Tourismus und Hotellerie der Kreisstelle Ostalbkreis des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), begrüßt diese Pläne. „Die Mittel sind im Moment noch recht klein, aber es ist mal ein Anfang, der lobenswert ist.“

Mönch betreibt mit Birgitt Mönch als der Geschäftsführerin das Vilotel in Oberkochen. Er hat beobachtet: „Businesskunden gehen wieder in die Hotels.“ Dennoch: „Bei 30,6 Prozent Bettenauslastung in 2022 muss man das Thema Überangebot doch sehr ernst nehmen.“ Sein Haus profitiere ausschließlich von der Entwicklung bei Zeiss. Allerdings habe sich die Aufenthaltsdauer der Geschäftsreisen verkürzt. „Wir tauschen täglich fast das komplette Haus durch“, so Mönch. Was ihm zusätzlich zu schaffen macht: „Die Kurzfristigkeit der Buchungen hat zugenommen, die Leute wollen flexibler stornieren können, das macht uns die langfristige Planung schwer.“

Um Touristen zu gewinnen, setzt der Hotelier auf Onlineportale wie Jochen Schweizer und „Kurz mal weg“. Auch Onlinemarketing, Social Media und Stammgastmarketing seien für ihn wichtige Instrumente. Der Dehoga-Sprecher nimmt aber vor allem die Stadt Aalen in die Pflicht: „Wichtig sind für uns die Attraktionen, die den Tourismus fördern: Bei den Limesthermen fehlt mir beispielsweise im Moment die Attraktivität, da gibt es Nachholbedarf.“

Wichtig sei auch die Ausschilderung der Wander- und Fahrradwege, denn „das Fahrrad boomt“. Das hat auch die Stadt Aalen erkannt, die neue, möglichst umweltschonende Mountainbike-Trails plant und thematische Rad- und Wandertouren weiterentwickeln will.