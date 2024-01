Aalener hilft den Ärmsten in Indien

Wer seit Jahrzehnten Schulen, Behinderteneinrichtungen und Krankenstationen in Indien unterstützt und fördert, der möchte auch gerne wissen, wie sich diese entwickeln und wo es noch fehlt. Dies ist für den Aalener Fritz Hägele und seinen „Freundeskreis Indienhilfe“ Anlass, sich regelmäßig an Ort und Stelle zu informieren. Er und seine Gruppe aus zehn Mitreisenden sind kurz vor Weihnachten reich an Eindrücken wieder von ihrer letzten Indienreise zurückgekehrt.

Bei einem Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagstzeitung“ hat Fritz Hägele über seine zweiwöchige Informationsreise berichtet. „Wir konnten die meisten unserer Schulen und Krankenstationen sowie alle unsere Behinderten-Einrichtungen in der Region rund um die Stadt Nandyal im Bundesstaat Andhra Pradesh in Südindien besuchen“, fasste er den Hauptzweck der Reise zusammen. „Dabei hatten wir Gelegenheit, mit den Kindern, Erziehern, Lehrern und Ordensschwestern zu sprechen und uns intensiv auszutauschen“.

Mit großer Freude und Befriedigung konnten sich die Aalener überzeugen, dass mit den finanziellen Mitteln, die sie seit vielen Jahren nach Indien schicken, nicht nur gut gearbeitet wird, sondern dass die Gelder auch gewinnbringend angelegt werden. „Das gilt vor allem für die vielen Häuser, die wir für die Ärmsten aus den untersten Kasten finanziert haben“, erzählte Hägele. „Wir helfen den Leuten mit tausend Euro zum Bau eines Hauses“. Das reiche für das Baumaterial, mit dem sie dann unter Anleitung eines sachkundigen Beraters selbst bauen. Wenn das Haus fertig ist, erhält es, sichtbar gekennzeichnet auf einem „blackstone“, den Namen des deutschen Spenders. „Es gibt schon über 550 Häuser mit den Namen von Aalener, Ellwanger und vieler anderer Spendern“, so Hägele mit berechtigtem Stolz.

Große Freude löste der Aalener Besuch besonders bei Dekan Marreddy aus, mit dem Fritz Hägele schon seit 1988 Kontakt nach Indien hat. Prominentester Teilnehmer der diesjährigen Reisegruppe war Professor Dr. Thomas Sternberg, der von 2015 bis 2021 Präsident des Zentralrates der deutschen Katholiken und unter anderem auch Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen war. Sternberg war überrascht über den großen Zustrom junger Leute in den von Aalen aus unterstützten Schulen und Ausbildungseinrichtungen. Das zeigte sich auch in den Priesterseminaren und besonders bei den ständig steigenden Nachwuchszahlen der Ordensschwestern verschiedener Kongregationen.

Fritz Hägele ist es gelungen, den Zustrom an Ordensschwestern auch nach Deutschland zu lenken, wo schon einige von ihnen nach sprachlichen Vorbereitungskursen in Indien bei den Sankt-Anna-Schwestern in Ellwangen zur weiteren Ausbildung für Pflegeberufe angekommen sind. Die ersten sind bereits in Ellwangen, in Stimpfach (Kreis Schwäbisch Hall) und an anderen Orten in ganz Deutschland erfolgreich tätig. „Wir freuen uns auf weitere indische Schwestern, auf die man bei uns überall sehnsüchtig wartet,“ versichert Hägele.

Infos und Spenden: an das Treuhandkonto Freundeskreis Indienhilfe, IBAN: DE 54 6149 0150 0131 0310 07, VR Bank Ostalb. Vorsitzender: Friedrich Hägele, Am Pompelgraben 9, 73434 Aalen, Telefon 07361/43862, Mail an [email protected], www.freundeskreis-indienhilfe.org