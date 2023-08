Seit Eröffnung des Kubus am 31. August 2017 gehört das Modegeschäft Hallhuber zu den Ankermietern des Einkaufszentrums im Süden der Aalener Innenstadt. Doch die Tage hier sind für das insolvente Damen–Modeunternehmen mit Sitz in München gezählt.

Zum 30. September schließt die 250 Quadratmeter große Filiale im Erdgeschoss des Kubus ihre Pforten. Plakate in den Schaufenstern kündigen das Ende mit den Worten „Jetzt oder nie. Wir schließen diese Filiale. Alles muss raus“ bereits an.

Insolvenzantrag läuft sei Mai 2023

Ende Mai 2023 hatte das Modeunternehmen Hallhuber, das deutschlandweit etwa 200 Filialen betreibt, Insolvenz beantragt und suchte gleichzeitig nach einem neuen Finanzinvestor.

Am vergangenen Donnerstag hat das Amtsgericht München das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet, wie die Pressestelle des Damen–Modeunternehmens in einer Pressemitteilung verlautbaren lässt. Details zu einzelnen Standorten würden nicht kommuniziert, „da sich die Gespräche um den Fortbestand der Marke in einer sensiblen Verhandlungsphase befinden“, teilt die Pressestelle mit.

Mit der Schließung der Filiale im Kubus geht indes der Eigentümer, die Turi in Köln, am Dienstagmittag an die Öffentlichkeit. Laut dessen Pressemitteilung hat der Insolvenzverwalter vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht und die Fläche im Einkaufszentrum wird zum 30. September geschlossen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen habe Hallhuber im Kubus für den Abverkauf die Öffnungszeiten auf 10 bis 18 Uhr verkürzt.

„Die Situation hat sich abgezeichnet. Dass es nun so schnell geht, ist natürlich sehr schade“, sagt Matthias Bieber, verantwortlicher Portfolio–Manager des Kubus–Eigentümers. Auch der Citymanager Reinhard Skusa bedauert das Ende von Hallhuber in Aalen. Mit der Insolvenz des Unternehmens sei zu rechnen gewesen. Schade sei die finanzielle Schieflage für den Standort im Kubus. Die dortige Schließung sei eine Nachwehe der Corona–Pandemie.

Neuer Mieter soll zum Kubus passen

Auf der Suche nach einem Nachmieter würden laut Matthias Bieber bereits Gespräche mit potenziellen Nachmietern geführt. „Wir legen aber großen Wert darauf, dass der neue Mieter ins Gesamtkonzept des Shoppingcenters passt.“

Entsprechende Anfragen seien bisher nicht dabei gewesen. „Es wäre auch schön, ein inhabergeführtes Geschäft oder einen Mieter aus bisher nicht vertretenen Branchen in den Kubus aufnehmen zu können“, sagt Bieber.