Aalener Eispark wird super angenommen

Seit knapp über einem Monat können Aalener und Gäste von außerhalb auf der Eisbahn am Rathaus ihre Runden drehen. Viele würden sich darüber freuen, dass das Eislaufvergnügen nach dreijähriger Pause wieder möglich ist, sagt der Pressesprecher der Stadtwerke Igor Dimitrijoski auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Im Frühjahr starten auf dem ehemaligen Westparkplatz die Arbeiten für das Gaulbad.

Wie viele Schlittschuhläufer den Eispark bislang besucht haben, kann Dimitrijoski nicht sagen, da keine tagesaktuellen Zahlen vorliegen würden. Anhand des Kassensystems sei es aber möglich, einen Wert herzuleiten. Demnach sei der Eispark so gut besucht wie in der Vor-Corona-Zeit. „Und das trotz recht vieler Regentage, die wir bisher hatten.“

Besonders gut sei die Resonanz von Schulklassen. „Bei diesen haben wir doppelt so viele Buchungen wie in der Zeit vor Corona. Auch Schulklassen außerhalb von Aalen haben die Eisbahn bisher genutzt.“ Ebenfalls sehr gut angekommen seien die beiden Eisdiscos. Viele Besucher hätten es genossen, das Discogefühl unter freiem Himmel zu genießen. Auch deshalb habe es sich bewährt, auf eine Überdachung in Form eines Zelts zu verzichten. Diesbezüglich habe man sich im Vorfeld intensive Gedanken gemacht und sich bewusst auf das Weglassen einer Überdachung entschieden. Das sei auch die richtige Entscheidung gewesen, da der Eispark trotz Regentagen genutzt worden sei. Überdies sei das Fahrerlebnis in der schönen Umgebung in der Innenstadt ein ganz anderes. „Das sind Erfahrungswerte, die wir zukünftig berücksichtigen werden.“

Wer die beiden Eisdiscos verpasst hat, kann sich auf den 10. Februar freuen, denn an diesem Tag findet die dritte und letzte Eisdisco statt. Weitere Veranstaltungen seien nicht geplant, sagt Dimitrijoski. Das sei auch nicht unbedingt notwendig, da das jetzige Angebot von allen Altersgruppen sehr gut angenommen werde. Sowohl das ungezwungene Eislaufen unter freiem Himmel als auch die Gruppenbuchungen. Froh seien die Stadtwerke auch, mit Christian Hellriegel, Inhaber der Bierhalle einen guten Gastronomen vor Ort zu haben, der ein vielfältiges Angebot anbiete.

Noch bis 18. Februar können Kufenflitzer auf der Eisbahn ihre Runden drehen. Möglicherweise sogar eine Woche länger. Am Freitag werde das mit dem Betreiber, der Firma Interevent besprochen.

Wo in der Saison 2024/2025 Schlittschuhgelaufen wird, sei noch unklar. Die Fläche auf dem Westparkplatz fällt wegen den im Frühjahr startenden Arbeiten fürs Gaulbad aus, das bis Ende 2025 bereits fertiggestellt sein könnte. Grundsätzlich habe sich der Greutplatz für eine mobile Eisbahn als Standort bewährt, sagt Dimitrijoski. Allerdings habe sich gezeigt, dass ein innenstadtnaher Standort wie am Rathaus attraktiv sei. Alle Beteiligten hätten sich darauf verständigt, erst nach Abschluss der diesjährigen Saison über den kommenden Standort zu sprechen. „Zunächst wollen wir die aktuelle Saison erfolgreich beenden.“

Hinter den Kulissen der mobilen Eisbahn

Der CDU-Ortsverband Aalen lädt alle Interessierten am Samstag, 20. Januar, zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Thomas Hein, Geschäftsführer der Firma Inter-event, und Igor Dimitrijoski, Pressesprecher der Stadtwerke Aalen, lassen die Teilnehmer hinter die Kulissen des Aalener Eisparks blicken. Wie werden die Abläufe organisiert? Wie funktioniert die Technik und die Eisaufbereitung? Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Ressourcen einzusparen und welche nachhaltigen Ansätze sind bereits umgesetzt?

Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Eingang des Eisparks Aalen. Die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.