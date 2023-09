Aalener E-Center wird zu Edeka Miller

Drei Edeka-Märkte betreibt Michael Miller in Unterrombach und in Hüttlingen bereits. Jetzt kommt ein vierter hinzu. Zum 17. Oktober übernimmt er von der Edeka Südwest in Offenburg das E-Center in der Heinrich-Rieger-Straße in Aalen.

Seit 25 Jahren führt der gelernte Einzelhandelskaufmann, der sich überdies zum Handelsfachwirt und Betriebswirt weitergebildet hat, den Edeka in der Kocherstraße in Hüttlingen. 2018 übernahm er den Edeka in Unterrombach und im Jahr 2019 den Edeka in der Straubenmühle in Hüttlingen, der vor zwei Jahren neu eröffnet wurde. Jetzt kommt mit dem E-Center ein vierter Lebensmittelmarkt hinzu.

Dass Edeka immer mehr Lebensmitteldiscounter in die Hände von selbstständigen Kaufleuten übergibt, sei seit Jahren schon Usus, sagt Michael Miller. Davon verspreche sich der Unternehmensverbund auch mehr Erfolg. Denn immerhin würden die Kaufleute vor Ort ihre Kunden und Lieferanten kennen und seien auch mit Blick auf die Regionalität besser aufgestellt. Die knapp über 100 Mitarbeiter, die im Aalener E-Center angestellt sind, werden alle übernommen, sagt Miller im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Petra Heine werde den Markt weiterhin leiten, auch alle Abteilungsleiter blieben in ihrer gleichen Funktion erhalten. Darüber hinaus soll der Standort personell gestärkt werden, sagt Miller, der auf der Suche nach neuen Mitarbeitern auch Anzeigen geschaltet habe. Denn seiner Ansicht nach sei die Personaldecke in dem Markt zu knapp bemessen. Auch vor dem Hintergrund, dass er die Bedienungstheken mit Frischeprodukten weiter ausbauen möchte.

Überdies möchte Miller das Sortiment mit mehr Produkten aus der Region ergänzen, sagt er und denkt etwa an Eier vom Hofladen Hermannsfeld oder an die Aalener Spionle der Konditorei Ammann. Überdies biete der 3700 Quadratmeter große Lebensmitteldiscounter die Möglichkeit, verstärkt Aktionen anzubieten, sagt Miller und spricht etwa von Schuh- oder Bücheraktionen, von Ein-Zwei-Drei-Euro-Aktionen, von einem Sommer- und Winterschlussverkauf, von einer langen Einkaufsnacht oder einer Einkellerungsaktion, bei der unter anderem Kartoffeln oder Zwiebeln zum Schnäppchenpreis angeboten werden.

Dass Miller das E-Center übernimmt, freue seine Kunden, die auch seine ganz persönliche Handschrift schätzen würden. Neben seiner Vorliebe für Aktionen gehörten zu dieser Handschrift seine Verbundenheit zur Region und zur Regionalität und der persönliche Kontakt zu seinen Kunden und Lieferanten.