Klettersteig „Campanile di Colesei“

Ärztin aus Aalen stürzt auf Südtiroler Klettersteig 200 Meter in den Tod

Aalen / Lesedauer: 1 min

Tödlich verunglückt: Dr. Ulrike H. † kam bei einem Unfall auf einem Südtiroler Klettersteig am Samstag ums Leben. (Foto: Archivbild (links): lha/Lawrenz (re) )

Tragischer Bergunfall in den Alpen an der Grenze zu Südtirol: Am vergangenen Samstagvormittag ist die Aalener Ärztin Dr. Ulrike H. ums Leben gekommen.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 13:41 Von: Johannes Müller