Aalener Ärztin stürzt tödlich ab

Am vergangenen Samstagvormittag ist die Aalener Ärztin Dr. Ulrike Holzer bei einem tragischen Bergunfall ums Leben gekommen. Die 55–jährige Medizinerin war mit ihrem Gatten auf einer Bergwanderung im Comelico–Gebiet an der Grenze zu Südtirol. Wie die Zeitung „Corriere delle Alpi“ berichtet, stürzte die Ärztin vom Klettersteig „Campanile di Colesei“ ab und kam dabei zu Tode. Dr. Ulrike Holzer führte seit Jahrzehnten die Praxis für Allgemeinmedizin in Aalen in der Bahnhofstraße. Sie war bei einem großen Patientenkreis als kompetente Ärztin geschätzt und beliebt.

Der Chor der Aalener Marienkirche trauert um eine langjährige fröhliche und hilfsbereite Sängerin. Sie kümmerte sich bei der Corona–Impfaktion auch um die Chormitglieder, die mit ihrem Gesang unter Chordirektor Ralph Häcker bei der Urnenbestattung auf dem Waldfriedhof ihrer Sangesschwester das letzte Geleit geben werden. Der Termin wird noch bekannt gegeben. In Ungewissheit sind auch die vielen Patienten von Dr. Ulrike Holzer, wie es mit der Praxis in der Bahnhofstraße weitergehen wird.