Aalen zeigt sich bei der CMT von seiner besten Seite

Vom 13. bis 21. Januar findet in Stuttgart wieder Europas größte Messe für Caravan und Tourismus, die CMT statt. Auch Aalen präsentiert sich dort unter dem Dach der Schwäbischen Alb in Halle 6 am Stand B81.

Bereits am ersten CMT-Wochenende herrschte in der Stuttgarter Messe großer Andrang, da an diesen beiden Tagen auch die beliebten Themen Wandern und Radfahren als eine Sondermesse prominent präsentiert wurden.

Der Aalener Stand ist in Halle 6 zu finden, gemeinsam mit weiteren Destinationen unter dem Dach des Tourismusverbands Schwäbische Alb. Mit im Gepäck haben die Kolleginnen der Tourist-Information die touristischen Highlights von Aalen, die auch beim Stuttgarter Publikum auf großes Interesse stoßen. Schließlich liegt Aalen nur weniger als eine Auto- oder Bahnstunde von Stuttgart entfernt, also ein ideales Ziel für einen Tagesausflug oder auch einen Wochenendtrip. Angeboten werden hier Aktiverlebnisse und kulturelle Highlights, die mit Besonderheiten im Jahr 2024 aufwarten.

Museen und Bergwerk: Das Limesmuseum auf dem UNESCO-Welterbe-Gelände feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag mit zahlreichen Sonderveranstaltungen. Die Jubiläumsveranstaltung findet am 29. September statt. Das Besucherbergwerk Tiefer Stollen in Aalen-Wasseralfingen ist das größte Schaubergwerk seiner Art in Baden-Württemberg und Schloss Fachsenfeld mit seinem weitläufigen Landschaftspark ist ein besonderer Besuchermagnet mit einzigartigem Ambiente. Entspannung und Wohlgefühl vermitteln die Limes-Thermen in römisch-antikem Ambiente. Das „explorhino“ Science Center auf dem Campus der Hochschule ist ein Museum zum Anfassen und Mitmachen. Alles auch für Einheimische einmal einen Besuch zum Wiederentdecken wert.

Kulturelle Highlights: Heraus stechen in Aalen das Internationale Fest am 6. und 7. Juni, die Reichsstädter Tage vom 13. bis 15. September und das Aalener Jazzfest vom 6. bis 9. November, nur um einige der fixen Veranstaltungen im Jahr 2024 zu nennen, die weit über die Stadt hinaus bekannt sind.

Sportliche Events: Richtig sportlich geht es am 13. Juli in Aalen zu. Hier verwandelt sich die Aalener Innenstadt in einen Weltmeisterparcours für die Austragung der Mountainbike-Eliminator-Weltmeisterschaften 2024. Die Champions jedes Landes werden in ihren jeweiligen Nationaltrikots durch die Innenstadt fahren. Eingebunden wird das Rennen der Weltbesten in eine Vielzahl von Side-Events wie dem „Mountainbike Racingteam Kidsday“, Aktivitäten der Vereine und musikalischen Show-Acts am Abend. Die beiden Lokal-Matadore und Weltcupsieger aus Deutschland, Marion Fromberger und Simon Gegenheimer, haben sich am Eröffnungstag am Messestand der Stadt Aalen mit ihren Rädern und einer Autogrammstunde präsentiert, um kräftig die Werbetrommel für das Event im Juli zu rühren und die Sportstadt Aalen zu präsentieren.

Ganz neu ist die touristische Internetseite von Aalen unter www.aalen-tourismus.de, die einen umfassenden Relaunch erfahren hat und pünktlich zum Start der CMT online ging - benutzerfreundlich und kompakt, mit allen wichtigen Infos und einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Weitere Infos: