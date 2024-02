Die Stadt Aalen lädt zukünftig zum digitalen Bürgerdialog mittels „Virtual Reality“ (VR). Damit wird die Stadt deutschlandweit zu einer technologischen Vorreiterin.

Durch den Einsatz von speziellen VR-Brillen erleben die Teilnehmer den digitalen Raum, das sogenannte „Metaverse“, hautnah. Sie haben das Gefühl, sich wirklich in einem großen Saal, der extra für die Stadt Aalen entworfen wurde, fortzubewegen. Durch die VR-Brillen sehen und hören sie auch andere Teilnehmer und können mit ihnen sprechen.

Mehr Menschen sollen an Debatten teilnehmen können

Durch das Projekt soll mehr Menschen die Teilnahme an den Debatten, die in Aalen stattfinden, ermöglicht werden, erklärt Alexander Fink. Er ist Innovation Manager beim größten deutschen IT-Systemhaus Bechtle.

Die VR-Technologie bietet einen simpleren Zugang zu politischer Teilhabe für alle. Man muss nicht mehr abends in den Rathaussaal sitzen, sondern kann sich von zu Hause aus einbringen. Alexander Fink

Dieses hat das Projekt zusammen mit der Stadt und der Hochschule Aalen umgesetzt. Aus persönlicher Erfahrung wisse Fink, dass es wegen familiärer oder beruflicher Verpflichtungen nicht immer leicht sei, an solchen Terminen persönlich teilzunehmen.

„Die VR-Technologie bietet einen simpleren Zugang zu politischer Teilhabe für alle. Man muss nicht mehr abends in den Rathaussaal sitzen, sondern kann sich von zu Hause aus einbringen“, erklärt Fink.

Auch für Menschen mit einer Behinderung werde so der Zugang an öffentlichen Diskussionen vereinfacht. Zudem komme man mit der VR-Technologie Jugendlichen entgegen, sagt Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting: „Ich selber merke, dass vor allem die jüngere Generation das Metaverse immer stärker nutzt.“

Großer Unterschied zur Telefonkonferenz

Die Stadt Aalen wolle den technologischen Anschluss nicht verlieren und dort präsent sein, wo sich die Bürgerinnen und Bürger bewegen. Er kenne keine andere Kommune in Deutschland, die diese Technologie auf diese Weise nutzt.

Der Unterschied der VR-Kommunikation zu einer Telefon- oder Videokonferenz ist groß. „In der virtuellen Welt sehe ich mein Gegenüber als einen Avatar. Ich sehe, was für eine Mimik und Gestik dieser hat. Somit hat man viel mehr Möglichkeiten, an eine vollständige Kommunikation heranzukommen. Der Dialog wird zu einem räumlichen Erlebnis“, sagt Alexander Fink.

Keine VR-Brille notwendig

Zudem begleitet die Hochschule Aalen das Projekt aus einer wissenschaftlichen Perspektive und will dabei herausfinden, wie der Bürgerdialog angenommen wird und welche Bevölkerungsgruppen er besonders anspricht. Die Firma Bechtle habe bereits im Juli vergangenen Jahres mit der technischen Umsetzung des virtuellen Bürgerdialogs begonnen.

Für die Software benutze man das Programm eines Münchner Unternehmens. Doch die technische Umsetzung sei nicht die einzige Schwierigkeit an dem Vorhaben. „Bei den Bürgerinnen und Bürgern für Akzeptanz gegenüber der neuen Technologie zu sorgen, ist natürlich eine große Herausforderung“, erklärt Fink.

Dabei betont er aber, dass zumindest die technischen Hürden nicht hoch seien. Eine VR-Brille sei nämlich nicht zwingend notwendig, auch mit einem normalen Computer oder Laptop habe man Zugang zum Bürgerdialog.

„Bis auf die räumliche Erfahrung funktioniert es genau gleich. Man kann die anderen hören, mit ihnen sprechen und mit ihnen interagieren“, erklärt Fink.

Erster Bürgerdialog startet im Mai

Dass diese Innovation nicht nur eine Spielerei, sondern in hohem Maße zukunftsweisend sei, unterstreicht auch Markus Weinberger. Er ist Professor für Digital Product Design and Development an der Hochschule Aalen. Diese begleitet das Projekt wissenschaftlich. „Früher hatte ich für eine lange Zeit in meinem beruflichen Umfeld sehr viele Telefonkonferenzen. Und dann kamen plötzlich Videoanrufe. In der Theorie ist das auch kein großer Unterschied, wer das aber selbst erlebt hat, weiß, wie groß der Unterschied doch ist“, erklärt Weinberger. In diese Entwicklung reihe sich die VR-Technologie ein.

Der erste virtuelle Bürgerdialog soll am zweiten Mai stattfinden. Um ein möglichst vollständiges räumliches Erlebnis zu ermöglichen, können Bürger sich VR-Brillen bei der Stadt ausleihen. „Aktuell sind diese Brillen noch ziemlich teuer, das wissen wir. Aber ich denke, dass die sich Stück für Stück verbreiten und damit auch billiger werden. Bei den Smartphones war es auch so“, sagt Oberbürgermeister Brütting.

Städtetag lobt das Vorhaben

Lob für das neuartige Projekt in Aalen kommt vom Städtetag Baden-Württemberg. „Es ist wichtig, dass es mutige und innovative Städte gibt, die neue Technologien für den Dialog mit der Bürgerschaft einsetzen und ausprobieren“, sagt eine Sprecherin des Städtetags und ergänzt: „Auch Menschen mit Behinderungen könnten von dieser Technologie profitieren.“

Aalen ist in seinem Vorhaben ein Vorreiter, anderswo gibt es aber ebenfalls schon Möglichkeiten zur digitalen Teilhabe. Im Südwesten nutzt beispielsweise die Stadt Herrenberg im Landkreis Böblingen den sogenannten „digitalen Zwilling“.

Infoveranstaltung am 20. Februar Die Stadt Aalen lädt am Dienstag, 20. Februar, gemeinsam mit der örtlichen Hochschule und dem Unternehmen Bechtle zu einer Informationsveranstaltung zum Thema virtueller Bürgerdialog ein. Beginn ist um 18 Uhr in der Aula der Hochschule Aalen. Dort können sich Interessierte durch Expertenvorträge und interaktive Ausprobier-Stationen mit dem Metaverse vertraut machen.

Bei diesem Verfahren wird eine digitale Kopie der Stadt erstellt, durch die sich Bürgerinnen und Bürger mittels einer VR-Brille hindurchbewegen können. Der Clou an der Sache: Das digitale Stadt-Modell wird mit Daten aus der Realität gefüttert. So können beispielsweise Radfahrer mit Sensoren ausgestattet werden.

Im „digitalen Zwilling“ sieht man dadurch, welche Routen von Radfahrern besonders häufig genutzt werden und wo Handlungsbedarf für die Stadt besteht.

Weitere Möglichkeiten in Aalen

Doch auch in Aalen soll es langfristig nicht nur beim digitalen Bürgerdialog bleiben. „Natürlich kann man sich vorstellen, dass man in Zukunft zum Beispiel Bauvorhaben in einer Stadt in dieser virtuellen Welt visualisiert und simuliert. Da steckt ein riesiges Potenzial drin“, sagt Markus Weinberger von der Hochschule Aalen.

Schon jetzt würden die großen Bauvorhaben immer als 3-D-Modelle erstellt, sagt OB Brütting. „Der nächste Schritt ist, das in der Bauverwaltung auszuweiten und dann kann man sich das Bauvorhaben erst anschauen, bevor man darüber entscheidet.“