Aalen und Saint–Lô feiern 45 Jahre Städtepartnerschaft

1978, vor 45 Jahren, hatte Aalen mit der 1050 Kilometer entfernten französischen Stadt Saint–Lô in der Normandie seine erste Städtepartnerschaft geschlossen. Im Rahmen der Reichsstädter Tage ist das Jubiläum am Samstagnachmittag in der Galerie des Aalener Rathauses gefeiert worden. Zugleich wurde dabei eine Ausstellung mit Karikaturen zur deutsch–französischen Freundschaft eröffnet.

Treffender als mit seiner musikalischen Interpretation dieser Freundschaft, in die auch die beiden Nationalhymnen eingeflochten waren, hätte das Duo Bolz & Knecht die Feier gar nicht eröffnen können. Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting begrüßte dazu nicht nur all diejenigen, die sich teilweise seit Anbeginn und bis heute für diese Städtepartnerschaft auf beiden Seiten engagieren, sondern auch die Vertreter jener Aalener Partnerstädte, die zu den diesjährigen Reichsstädter Tagen gekommen waren. Und natürlich den Mitbegründer der Partnerschaft mit Saint–Lô, den ehemaligen OB und Ehrenbürger Ulrich Pfeifle.

„Unsere Freundschaft ist eine große Errungenschaft“, sagte Brütting in seiner Rede und erinnerte daran, dass vor 100 Jahren, 1923, die beiden Länder noch in einer ganz anderen Welt gelebt hätten. Die Besetzung des Ruhrgebiets damals sei ein neuer Höhepunkt im deutsch–französischen Konflikt nach dem Ersten Weltkrieg gewesen. Um so mehr müsse man, auch nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, den 1963 geschlossenen, deutsch–französischen Élysée–Vertrag als ein „unglaubliches Friedensprojekt“ werten. Seit 45 Jahren leisteten Aalen und Saint–Lô ihren aktiven Beitrag zu diesem Friedensprojekt. Und die Menschen in beiden Städten lebten dessen Geist.

Dieses Friedensprojekt, so Brütting weiter, stehe allerdings auch vor steten neuen Herausforderungen wie dem Klimawandel oder dem Krieg in der Ukraine. Und beide Gesellschaften, in Deutschland wie in Frankreich, müssten sich zugleich einem neuen Nationalismus entgegenstellen. Das alles zeige, so der OB, dass Frieden und Freundschaft nicht selbstverständlich seien. Die Freundschaft zwischen Aalen und Saint–Lô jedenfalls sei auf Höhe der Zeit, sie stehe nicht nur auf dem Papier, sondern „sie kommt von ganzem Herzen“.

Der Generalkonsul der französischen Republik in Stuttgart, Gaël de Maisonneuve, sah die Städtepartnerschaft zwischen Aalen und Saint–Lô als Teil einer großen, gemeinsamen Solidarität auf europäischer Ebene. Er verwies auf viele Gemeinsamkeiten zwischen beiden Städten und auf einen intensiven Austausch in vielen Bereichen, auch inmitten aktueller Entwicklungen.

„Die deutsch–französische Freundschaft sind wir“, sagte Emmanuelle Lejeune, die Bürgermeisterin von Saint–Lô, diese Freundschaft sei eine „verkörperte Realität“, die ihre Wurzeln in einer dramatischen Geschichte habe. Und es sei letztlich der gleiche Wunsch nach Austausch und Frieden gewesen, der zu dieser Städtepartnerschaft geführt habe, wie er auch schon Präsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer zur deutsch–französischen Aussöhnung angetrieben habe. Zwischen Aalen und Saint–Lô sei daraus nicht nur ein direkter, ehrlicher und authentischer Kontakt entstanden, sondern eine „Brüderlichkeit der Herzen“, sagte Lejeune. Und weiter meinte die Bürgermeisterin: „Wir haben so viel gemeinsam. Diese gemeinsame Stärke muss es uns ermöglichen, die klimatischen und demokratischen Herausforderungen der Welt gemeinsam anzugehen.“

Lejeune kündigte an, dass das 45–jährige Bestehen der Städtepartnerschaft in Saint–Lô am 6. Juni 2024 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie und der Befreiung von Saint–Lô gefeiert werde.

Der Vorsitzende des Aalener Städtepartnerschaftsvereins, Hermann Schludi, ging schließlich auf die Ausstellung „La caricade franco–allemande“ mit rund 70 Karikaturen zur deutsch französischen Freundschaft ein. Die Exponate, so Schludi, zeichneten im wahrsten Sinn des Wortes unter anderem auch die großen Momente dieser Freundschaft nach und stammten aus der Hand großer europäischer Karikaturisten. Die Ausstellung wird von der Stadt Aalen in Kooperation mit der Helmut Schmidt Medien GmbH gezeigt.