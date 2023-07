Aalen und die Lehren aus der Vergangenheit: Bloß keine großen Stressmomente mehr

Fußball–Regionalligist VfR Aalen hat bewegte Monate hinter sich: Die zweite Insolvenz innerhalb von gut sechs Jahren, neun Punkte Abzug und ein dramatischer Klassenerhalt am vorletzten Spieltag. Doch nun ist die emotionale Saison Geschichte und der Blick ist nach vorne gerichtet. Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der „Aalener Nachrichten“ und „Ipf– und Jagst–Zeitung“ hat mit VfR–Trainer Tobias Cramer gesprochen.

Wie Cramer betont, habe sich in der Fanszene durch den Nichtabstieg eine gewisse Euphorie entwickelt. Es gehe aber darum, dass man mit bestimmten wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen in solch eine Saison geht. „Fakt ist, dass der VfR Aalen jetzt endlich schuldenfrei ist. Wenn man das Thema innerhalb der Gremien nun ordentlich bearbeitet, kann man daraus sicherlich eine stabile Wirtschaftlichkeit aufbauen. Es geht aber auch darum, dass man keine Luftschlösser bauen darf“, so Cramer. Ein Platz unter den ersten fünf im Jahr nach der Insolvenz mache keinen Sinn, denn: „Wir müssen jetzt auch erstmal wieder zur Ruhe kommen.“ Der VfR befinde sich laut Cramer aktuell in einem Findungsprozess, da es viele neue Spieler gibt.

„Deshalb hoffe ich, dass wir anständig und bodenständig bleiben. Wenn wir das auf den Platz bringen, werden wir mit Sicherheit eine gute Saison spielen.“ Aalens Trainer hat das Gefühl, dass die Mischung zwischen dem erfahrenen Stamm und den jungen Wilden sehr gut passt. „Die jungen Wilden müssen lernen, zuschauen und beobachten können. Wenn sie das machen, können sie viele positive Dinge für die Zukunft mitnehmen.“ Der VfR bleibt seiner Philosophie weiterhin treu, junge Spieler aus der Region, die in den Nachwuchsleistungszentren in der Umgebung den Sprung nicht schaffen, in die eigene U19 zu holen. Sie sollen dort in der Basis gut ausgebildet werden und in der ersten Mannschaft dann den nächsten Schritt machen. „Daniel Rapp kann beispielsweise noch in der U19 spielen. Ihn wollen wir fördern und fordern, dementsprechend ist er jetzt im Kader. Perspektivisch sehen wir ihn in ein paar Jahren als Top–Stürmer in der Regionalliga. Das muss die Philosophie sein, da muss man auch mutig genug sein, diesen Weg zu bestreiten.“

Einen Spieler stellte Cramer dann besonders heraus, der diesen Weg bereits erfolgreich gemeistert hat, nämlich das Eigengewächs–Verteidiger Michael Schaupp.

„Er ist aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft gekommen. In den ersten ein, zwei Jahren hatte er noch nicht so funktioniert, dass man ihn auf den Zettel gehabt hätte. In der vergangenen Saison hat er aber einen enormen Schub gehabt. In der Vorbereitung gab es nochmals einen Schub, dass man sagen kann: Er ist auf dem richtigen Weg.“

Schade findet Cramer, dass der VfR keine zweite Mannschaft mehr stellt. In dieser hätten Spieler, die nicht regelmäßig Teil der ersten Mannschaft sind, Wettkämpfe führen können. Der zweite Punkt, der Cramer nicht zufriedenstellt, ist das Verhalten mancher potentieller Neuzugänge, die sich zu höherem berufen sehen: „Es gibt Spieler die meinen, weil sie 20 Regionalliga–Einheiten auf dem Platz haben, dass sie gestandene Spieler wären. Viele Kontakte, die wir vor der Saison geknüpft haben, haben uns einfach keine Antwort gegeben. Sie haben das immer wieder heraus gezögert und auf ein Angebot aus der 3. Liga gewartet. Dann sollen sie warten. Ich bin da ganz rigoros.“ Aus diesem Grund habe man auch den erst 20–jährigen Sechser Rilind Kabashi verpflichtet. „Dann führen wir ihn in dieser Situation eben an die Liga heran.“

Nachdem die Mannschaft nun weitestgehend steht, sind Cramers Pulswerte in der Nacht heruntergegangen. „Wenn man mit elf Verträgen in die Sommerpause startet, hat man unruhige Nächte, weil man den Kader zusammenstellen muss.“ Mit Marco Grüttner habe man gutes Fingerspitzengefühl gezeigt. Als Beispiel nennt er die Verpflichtung von Yannick Thermann, der „eigentlich gar nicht Regionalliga spielen dürfte. Er macht vieles, vieles richtig auf dem Platz und hat eine hohe Qualität“, so Cramer.

Im Mannschaftssport müsse man aber füreinander da sein. Sollte man in Homburg und gegen Offenbach bestehen, könne man sich laut Cramer „vielleicht in einen kleinen Flow spielen. Wenn dieser entsteht, dann ist dieses Thema sicherlich gut bearbeitbar.“ Mit Augenzwinkern betonte Cramer, dass er Ende März/Anfang April endlich mal wieder einen Urlaub auf Mallorca buchen möchte. „Dann weiß man, dass man stabil in der Liga dasteht. Das wäre schon klasse und ich wäre total zufrieden. Solche Stressmomente, wie in der vergangenen Saison, möchte ich nicht mehr haben. Das macht dann schon was mit einem.“