Aalen und der nächste Anlauf

Ein Gegner kann den VfR Aalen auf dem Weg ins Pokalfinale nicht mehr stoppen: die TSG Balingen. Der amtierende Pokalsieger ist trotz eines 11:0–Siegs aufgrund eines Wechselfehlers aus dem Pokal geflogen. Der Fußball–Regionalligist von der Ostalb muss allerdings selbst nach einem Freilos in der ersten Runde erst einmal den Sprung in die dritte Runde schaffen. An diesem Samstag (13 Uhr) wartet Landesligist Donzdorf auf das Team von Trainer Tobias Cramer.

„Die Vorbereitung war gut und es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt Cramer: „Die Jungs haben super mitgezogen.“ Jetzt allerdings gilt es, diese Vorbereitung in den Pflichtspielen zu bestätigen. Der Gegner wurde natürlich am vergangenen Mittwoch beobachtet. „Sie können kicken. Daher müssen wir das Tempo so hoch halten, dass sie uns irgendwann die Räume geben und wir diese nützen.“ Trainerkollege Tobias Flitsch ist für Cramer ohnehin kein Unbekannter. Schließlich hatten beide in der Vergangenheit (Flitsch war Trainer in Ulm, Cramer Trainer in Kassel) bereits Berührungspunkte. „Wir gehen mit dem Ziel ins Rennen, den Pokal zu gewinnen“, wiederholt der Aalener Coach noch einmal das Ziel, das bereits in der vergangenen Runde auf dem Zettel stand. Natürlich gibt es weitere Teams, die das gleiche Ziel verfolgen: „Ulm und sehr gute Oberligisten. Das ist kein Selbstläufer. Da braucht man mindestens 90 bis 100 Prozent Tagesform. Sonst wird es nicht funktionieren.“ Drei „Problemchen“ hat Cramer auf seiner Liste stehen: Johannes Kraus (Bluterguss im Knie), Loris Portella und Andreas Wick (beide krank). Große Freude bereitet dem Coach dagegen Steffen Kienle, der „sehr große Fortschritte“ im Herz–Kreislauftraining macht. „Das deutet auf eine gute Entwicklung hin.“