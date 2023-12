Mit einem überzeugenden 40:0-Kantersieg verabschieden sich die Aalener Landesliga-Ringer aus der Saison 2023. Schorndorf II schickte zu wenig Ringer auf die Matte. Mit 14 Siegen in 16 Mannschaftskämpfen zeigten die Ringer des KSV Aalen eine enorm starke Leistung und beendeten die Saison auf Rang zwei der Tabelle.

Für die Ringer beginnt das neue Jahr zunächst mit Einzelmeisterschaften, ehe ab September wieder der volle Fokus auf den Mannschaftskämpfen in der Landesliga liegen wird. Griechisch-römisch 57 Kilogramm: Amin Aliyev wurde kampfloser Sieger. Freistil 130 Kilogramm: Marc Graeve wurde kampfloser Sieger. Freistil 61 Kilogramm: Lian Marcel Both lieferte sich ein hitziges Duell mit Alexander Schlee. Der Aalener gewann das Duell aber bereits auf der Waage durch Übergewicht seines Gegners.

Griechisch-römisch 98 Kilogramm: Tolga Kalay machte kurzen Prozess mit seinem Gegenüber. Er dominierte Patrik Beck von Beginn an und schulterte diesen nach knapp 1,5 Minuten. Griechisch-römisch 66 Kilogramm: Bogomir Eismont zeigte einen starken Kampf gegen den erfahrenen Ivan Huzau. Letztlich hatte Eismont aber nicht genügend entgegenzusetzen und verlor den Kampf nach Punkten mit 0:10. Freistil 86 Kilogramm: Koray Karaman feierte sein Comeback in der Landesligamannschaft und wusste zu überzeugen. Der Aalener kam spielend leicht zu Punkten gegen Jerome Bordon und beendete den Kampf vorzeitig durch einen Schultersieg.

Freistil 71 Kilogramm: Ähnlich sah es für Luka Däffner aus. Der Aalener zeigte keine Schwäche gegen Sina Oral und punktete nach Belieben. Nach knapp zwei Minuten beendete er den Kampf per Schultersieg. Griechisch-römisch 80 Kilogramm: Artur Baier reichte eine einzige Aktion zum Sieg. Quasi mit Anpfiff erwischte er Arne Bürkle in einem Hüftschwung und ließ den Schorndorfer nicht mehr aus der misslichen Lage entkommen.

Griechisch-römisch 75 Kilogramm: Maximilian Rettinger zeigte einmal mehr eine sehr starke Leistung. Gegen Felix Teufel dominierte er von Beginn an und zeigte sehenswerte Würfe. Nach knapp zwei Minuten endete der Kampf bereits beim Stand von 0:15 Punkten. Freistil 75 Kilogramm: Auch Musa Tajik erwischte einen guten Tag. Gegen Anton Moser konnte der Aalener technisch glänzen und sammelte Punkt um Punkt. Kurz nach der Pause beendete er den Kampf vorzeitig durch technische Überlegenheit mit 7:2 Punkten. Die Ringer des KSV Aalen 05 verabschieden sich in eine kurze Winterpause und wollen nächstes Jahr erneut angreifen, um den Aufstieg in die Verbandsliga Realität werden zu lassen.