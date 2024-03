Im neuesten Standortranking Deutschland steht Aalen auf Platz 88 von insgesamt 4.073 Städten. Das geht aus dem Wirtschaftsscheck von „Die Deutsche Wirtschaft“, hervor, einem offenen Informationsnetzwerk der Geschäftsführer, Unternehmensinhaber und Vordenker der deutschen Wirtschaft. Ellwangen steht in der Frühjahrsversion des Rankings auf Platz 229, Oberkochen auf Platz 296, Schwäbisch Gmünd auf Platz 309.

Aalen, Oberkochen und Schwäbisch Gmünd

verlieren, Ellwangen gewinnt

Der bundesweite Städtevergleich spiegelt zweimal jährlich die Entwicklungen der Unternehmenslandschaft ab. Jetzt liegt das Standortranking in der Frühjahrsversion vor. Insgesamt sind darin 4.073 Orte in Deutschland hinsichtlich ihrer Unternehmensstärke und Standortbewertungen bewertet. Aalen gehört in der aktuellen Rankingversion zu den 1.350 Orten, die in ihren Platzierungen sanken: um zwei Punkte. Oberkochen verlor 24 Punkte, Schwäbisch Gmünd sogar 45 Punkte. Nur Ellwangen konnte seinen Platz um zwei Punkte verbessern.

Als Beispiel für ein Top-Unternehmen am Standort nennt das Ranking in Aalen die Papierfabrik Palm, in Ellwangen die Varta AG, in Oberkochen die Carl Zeiss AG und in Schwäbisch Gmünd die Weleda AG.

Aalen hat 30 Top-Unternehmen, Ellwangen 16

Die Veränderungen im Standortranking Deutschland liegen zum einen in den Veränderungen der Wirtschaft und seiner Unternehmenslandschaft selbst. Für das Ranking werden aus den rund 3,5 Millionen Gewerbebetrieben in Deutschland jene Unternehmen berücksichtigt, die das Unternehmermedium DDW als bedeutende Marktteilnehmer einstuft - beispielsweise, weil sie Weltmarktführer, Top-Mittelständler oder bedeutender Investor sind. Aktuell sind dies genau 25.080 Unternehmen in Deutschland.

Aalen ist mit 30 Top-Unternehmen im Ranking erfasst. Laut der Rankingredaktion sind davon 21 Top-Mittelständler, zwölf Top-Familienunternehmen und sechs Weltmarktführer. Ellwangen hat demnach 16 Top-Unternehmen, davon sechs Mittelständler, vier Familienunternehmen und zwei Weltmarktführer. Oberkochen hat sechs Top-Unternehmen, davon zwei Mittelständler, drei Familienunternehmen und drei Weltmarktführer. In Schwäbisch Gmünd gibt es 21 Top-Unternehmen, davon sieben Mittelständler und zwei Familienunternehmen, aber keinen Weltmarktführer.

Schulnote für den Standort: Aalen hat nur eine Drei

Maßgeblichen Einfluss auf die Platzierungen ergeben sich zudem aus individuellen Standortbewertungen, die von jedermann online abgegeben werden können (https://info.die-deutsche-wirtschaft.de/standortranking.jsp). Dabei werden „Schulnoten“ zu sieben Standortfaktoren online abgefragt. Aalen weist hier eine Durchschnittsnote von 3,07 auf.

Das ist nur Rang 494 unter allen Städten. Besonders gut wurde nur das Wirtschaftsnetzwerk mit 1,9 bewertet. Alle anderen Kritierien - Flächenangebot, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung, Verwaltung und Lebensqualität - erhielten höchstens die Note Drei.

Auch Ellwangen nur mittelmäßig bewertet

In Ellwangen erhielt das Wirtschaftsnetzwerk nur eine 3,0, und die Lebensqualität wurde mit 3,4 noch schlechter bewertet, dafür das Flächenangebot mit 2,5 etwas besser. Insgesamt reichte es aber auch nur zur Gesamtnot 3,09.

Bei den deutschlandweit führenden Standorten liegen Hamburg, München und Berlin nach wie vor auf den ersten drei Rängen. Frankfurt am Main (4) und Düsseldorf (5) tauschten die Plätze, ebenso wie Nürnberg (jetzt 9) und Bremen (10). Köln, Stuttgart und Essen komplettieren auf den Rängen 6 bis 8 die Top-Ten der Standorte in Deutschland.

Das Ranking ist auf dem Portal DDW einsehbar (https://die-deutsche-wirtschaft.de/das-standortranking-deutschland/).