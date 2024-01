Der Fußball-Regionalligist VfR Aalen hat Marco Rienhardt unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige Mittelstürmer stand zuletzt beim Safa SC im Libanon unter Vertrag.

In Freiberg und beim VfB Stuttgart aktiv

Ausgebildet wurde der Mittelstürmer unter anderem vom SGV Freiberg und dem VfB Stuttgart. Seine Fußballschuhe hat Rienhardt darüber hinaus bereits für den FSV Bissingen, den 1. CfR Pforzheim und die TSG Backnang geschnürt. Insgesamt kommt er auf 96 Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg, in denen er 28 Tore erzielt hat und zehn Partien bestritt er in der libanesischen Premier League. Dort konnte er einen Treffer verbuchen.

Zweites VfR-Testspiel steht an

Die Mannschaft von Markus Pflanz absolviert an diesem Samstag sein zweites Testspiel. Gegner in Satteldorf (14 Uhr) ist der Fußball-Landesligist Gröningen-Satteldorf.