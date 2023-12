Bis Mitte Dezember muss zwar noch letzte Hand angelegt werden. Aber bereits jetzt ist der neue Kreisverkehr an der Kreuzung der Galgenbergstraße mit der Hirschbachstraße und der Alten Heidenheimer Straße für den Verkehr freigegeben worden.

Richtig gefreut darüber hat sich neben Semi Askar von der Bäckerei Eymann auch Albrecht Barth von der Aalener Löwenbräu. Er hat deshalb der Brauereitradition auf dem neuen Kreisel ein schönes Denkmal aus Mosaiksteinen gesetzt: eine symbolische Sudpfanne direkt in der Mitte.

„Mit der Eröffnung des Kreisels geht auch für die Aalener Löwenbräu ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Endlich wurde die gefährliche Ausfahrt aus der Galgenbergstraße entschärft, und der Kreisel sorgt nun für einen beschleunigten Verkehrsfluss“, schreibt der geschäftsführende Gesellschafter der Familienbrauerei in einer Mitteilung.

Auch die Stadt Aalen bestätigt, dass die schlechten Sichtverhältnisse vor allem bei der Einfahrt aus der Galgenbergstraße immer wieder zu Unfällen geführt hätten. Deshalb ist die Kreuzung ab Mitte Juli für rund 1,3 Millionen Euro zu einem Kreisverkehr umgebaut worden - nicht zu übersehen für Autos, Radler und Fußgänger, die Sperrungen, Umleitungen und Staus in Kauf nehmen mussten.

Seit wenigen Tagen kann man erleben, wie’s geworden ist. Die Parkplätze an der Bäckerei Eymann wurden neu gestaltet, die Flächen des Kreisverkehrs sind flach und mit Granitsteinen ausgepflastert (mit der Sudpfanne in der Mitte), damit die Schwer- und Großraumtransporte darüberfahren können. Zwei Zebrastreifen auf der Hirschbachstraße, vor und nach dem Kreisverkehr, wurden angebracht, berichtet die Stadt. Nur die Markierung für Radfahrer könne aufgrund der Witterung erst im Frühjahr 2024 aufgetragen werden.

Es sei ihm ein Anliegen gewesen, ein bleibendes Denkmal für die lange Brauereitradition der Stadt zu schaffen, erklärt Barth seine Initiative. Er erzählt: „Im 19. Jahrhundert waren über 15 (!) Brauereien in Aalen ansässig. Bedingt durch den hohen Grundwasserspiegel in der Innenstadt konnten sie aber nur an den umliegenden Erhebungen ihre Bierkeller errichten, die für die Lagerung und Reifung des Aalener Gerstensaftes nötig waren. So kam es, dass am Galgenberg gleich fünf Brauereien ihre Eiskeller bauten und ihr Bier dort lagerten. Diese waren die Brauerei zum Roten Ochsen (spätere Koepf-Brauerei), die Rad-Brauerei, die Rätz-Brauerei, die Grünbaum-Brauerei und die Aalener Löwenbräu.“ Die Aalener Löwenbräu habe als einzige Brauerei alle anderen Aalener Brauereien überlebt und behaupte sich sehr erfolgreich im Biermarkt der Ostalb. Gegründet im Jahr 1668, ist sie nach Barths Angaben die älteste und traditionsreichste Brauerei in Aalen und auch in Württemberg.

Um ein bleibendes Denkmal zu schaffen, wurde auf die Initiative und auf Kosten des Brauereichefs ein Mosaik in Form der Sudpfanne, also dem Wahrzeichen jeder Brauerei, in das Kreiselauge gepflastert.

„Somit haben wir jetzt einen richtigen Aalener Bierkreisel, der auf die lange Brauereitradition der Stadt aufmerksam macht“, freut sich Barth. Und fügt verschmitzt hinzu, dass die Sudpfanne auch gleich in die Richtung zeige, in der es rund um die Uhr frisches Bier aus Deutschlands einzigem Bierkastenautomat gebe.