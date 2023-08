Aalen geht wohl ohne Trikotsponsor in die neue Runde

Spätestens mit der jüngsten Mitgliederversammlung gehört ein Thema der Vergangenheit an: die zweite Insolvenz. Der VfR Aalen ist schuldenfrei, startet sogar mit einem leichten Plus und einem neuen Namenssponsor für das Stadion im Rohrwang in die neue Runde. Die Vorzeichen also bestens für eine ruhige Saison, die nach Meinung der Vereinsspitze auf einem „einstelligen Tabellenplatz“ enden soll.

Cramer mit Vorbereitung zufrieden

Bevor die Jungs um Trainer Tobias Cramer erstmals in einem Ligaspiel in der heimischen Centus Arena auflaufen werden, geht die Reise zunächst nach Homburg. Dort nämlich startet der VfR an diesem Sonntag (14 Uhr) in die neue Saison. Die Vorbereitung war laut Trainer Tobias Cramer „gut“.

„Die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß hat gestimmt.“ Der Pflichtspielauftakt gegen den Landesligisten Donzdorf im WFV–Pokal (2:0) ist zudem gelungen. Der erste Stolperstein auf dem Weg ins Finale damit gemeistert. Weder VfR–Präsident Michael Weißkopf noch Coach Cramer machen einen Hehl daraus, dass sie den Pokal gerne gewinnen wollen würden.

„Es gibt noch einige Hürden und die nächste heißt für uns Waldhausen“, sagt Weißkopf klar und freut sich schon auf das Stadtderby am 16. August (17.30 Uhr). Aber vorher geht der Blick nach Homburg.

Erst Homburg, dann Offenbach

Der Auftakt hat es für den VfR Aalen in dieser Regionalligasaison bereits in sich. Denn im ersten Heimspiel wartet Kickers Offenbach (11. August, 19 Uhr). „Es sind beides Mannschaften, die Fehler von uns gnadenlos bestrafen werden“, sagt Weißkopf und ist dennoch überzeugt vom Kader seines VfR Aalen: „Ich glaube, dass ein einstelliger Tabellenplatz mit unserem Kader möglich ist.“ Das Leistungsgefälle bestreitet er allerdings nicht. „Es gibt 13, 14, 15 Spieler, die auf einem ordentlichen Regionalliga–Niveau sind. Danach sind es viele junge Spieler, die sich erst beweisen müssen.“ Das betreffe aber einen Großteil der Mannschaften in der Liga.

Noch kein neuer Sponsor auf der Brust

In Sachen Trikotsponsor kann Weißkopf noch keinen Vollzug melden. Man sei in Gesprächen und die seien „nicht einfach“. „Das Trikot hat in unseren Budgetplanungen einen gewissen Wert. Da werden wir uns nicht verrückt machen oder irgendeinen Schnellschuss machen. Es soll etwas Langfristiges und Nachhaltiges sein.“ Aktuell sei es ziemlich wahrscheinlich, dass die Mannschaft das erste Spiel ohne Sponsor auf der Brust bestreiten werde. Neue Trikots wird es dennoch geben. Das stellt der Präsident klar.

VfR folgt dem Schalker Beispiel nicht

Zuletzt war der Verein in Testspielen und auch im WFV–Pokal mit abgeklebten, alten Trikots auf dem Rasen gestanden. Das wird in Homburg nicht mehr der Fall sein. Sollte sich dann zu einem späteren Zeitpunkt ein Sponsor finden, könne man den Aufdruck nachträglich auf das Trikot aufbringen. Ausschließen kann Weißkopf allerdings, dass man dem Beispiel von Schalke 04 folgt. „Dass wir lauter Aalen Trikots mit Schriftzug machen. Das können wir uns leider nicht leisten“, sagt Weißkopf mit einem Schmunzeln.

Der Kader des VfR Aalen

Torwart: Michel Witte, Maurice Brauns, Andreas Wick.

Abwehr: Lasse Jürgensen, Ali Odabas, Michael Schaupp, Johannes Kraus, Mario Szabo, Yannick Thermann, Loris Portella, Frederik Rahn.

Mittelfeld: Daniel Rapp, Vico Meien, Rilind Kabashi, Stefan Wächter, Alessandro Abruscia, Jascha Döringer, Benjamin Kindsvater, David Preu, Paolo Maiella.

Stürmer: Steffen Kienle, Levin Kundruweit, As Ibrahima Diakité.

Trainerteam: Tobias Cramer, Co-Trainer Petar Kosturkov, Torwarttrainer Tobias Linse.