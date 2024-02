Aalen gedenkt der Erdbebenopfer in der Partnerstadt

„Die Wunden des Erdbebens sind noch lange nicht verheilt.“ Dies sagte Vercdi Temizkan, Vorsitzender des Kulturclubs Antakya/Aalen, bei der Gedenkfeier am Dienstag vor dem Aalener Rathaus. Am 6. Februar 2023 wurden die Türkei und Syrien von zwei starken Erdbeben und vielen Nachbeben erschüttert. Mit am stärksten betroffen wear Aalens Partnerstadt Antakya in der Provinz Hatay. Fast 60.000 Todesopfer und mehr als 125.000 Verletzte in der Türkei und in Syrien wurden vermeldet. Im Gedenken an diese verheerende Katastrophe und ihre Folgen und in Verbundenheit und Anteilnahme mit allen Angehörigen in Aalen hielt Aalen am Dienstag eine Gedenkfeier ab.