Aalen erlebt hitzige, aber völlig friedliche Reichsstädter Tage

Trotz der rekordverdächtigen 70.000 Besucher, welche die Stadt bis zum späten Sonntagnachmittag gezählt hat, hat Aalen fröhliche und weitgehend absolut friedliche Reichsstädter Tage ohne größere negative Vorkommnisse erlebt. Diese Bilanz jedenfalls hat Franziska Deppisch, die Programmchefin der Reichsstädter Tage im Kulturamt der Stadt, gegenüber den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ gezogen.

Mit den gezählten 70.000 Besuchern seien es 10.000 mehr als im vergangenen Jahr gewesen, sagte Deppisch am Sonntag. Davon sind allein am Freitagabend 18.000 Menschen in der Aalener Innenstadt gewesen, am Samstagabend waren es dann sogar 21.000. Ermittelt werden die Besucherzahlen dadurch, dass für die einzelnen Plätze der Innenstadt Maximalkontingente berechnet werden, aus denen dann eine Gesamtbesucherzahl hochgerechnet wird.

Rekordverdächtig waren auch die hochsommerlichen Temperaturen bei diesen 47. Reichsstädter Tagen, wie sie — mit Werten weit über 30 Grad nachmittags — so wohl auch noch nie oder zumindest schon lange nicht mehr geherrscht hatten. Aber auch das habe auf den friedlichen Verlauf des Stadtfests keine größeren negativen Auswirkungen, etwa im Zusammenspiel mit Alkohol, gehabt, sagt Deppisch. Abgesehen von ein paar einzelnen, kleineren Vorfällen, die aber absolut im Rahmen eines solchen großen Festes geblieben seien.

Positiv mitgespielt habe hierbei die Tatsache, dass einige Plätze inzwischen auch schon am Nachmittag ausreichend Schatten böten, etwa der Sparkassenplatz in Richtung Stuttgarter Straße oder der Spritzenhausplatz, wo man den Zugang zum schattigen Platanen–Bereich diesmal ganz bewusst noch besser freigehalten habe.

Dass in der alljährlich drängend vollen Helferstraße nach dem offiziellen Festende nachts zwei Flutlichtstrahler, die über der Straße hängen, angehen, sei eine reine Sicherheitsmaßnahme, sagt Deppisch auf Nachfrage. Wenn die Menschen in den Kneipen weiterfeiern wollten, sei das ja in Ordnung, aber irgendwann müsse man die Straße nach dem Festende friedlich leer bekommen, auch im Interesse der Menschen, die dort wohnten. Nach einer Stunde, um 2.30 Uhr, seien die Flutlichter wieder ausgegangen.