Aalen bereitet sich auf den Wegfall des LEA-Privilegs vor

Ein Thema, das gerade nicht nur die Bundesregierung, das Land und die Kommunen umtreibt, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger, ist die Unterbringung und Integration von Geflüchteten. Kein Wunder also, dass das Thema am Montag auch ganz oben auf der Tagesordnung des Ausschusses für Integration des Aalener Gemeinderats stand. „Wir wollen sie updaten“, versprach Oberbürgermeister Frederick Brütting den Ausschussmitgliedern, „das Thema wird in den kommenden Sitzungen nämlich immer wieder auf der Tagesordnung stehen.

Amtsleiterin Anna-Lena Mutscheller von der Stabsstelle für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration erläuterte dem Gremium die aktuelle Situation in der Stadt und den Teilgemeinden. Zwei Immobilien standen im Mittelpunkt der Diskussion: die ehemalige Musikschule in der Hegelstraße und die Notunterbringung in der ehemaligen Friedensschule in Unterkochen. Die Stadt bereite sich unabhängig davon auf den 1. Januar 2026 vor, denn dann falle das LEA-Privileg weg, erklärte Brütting. „Wir wollen agieren und nicht reagieren. Wir wollen Plätze schaffen und die Unterkünfte auch sozial begleiten.“ Dabei sei der Stadt dezentrale Unterbringung wichtig, „so klein wie möglich, so groß wie nötig“, so Brütting. Man wolle dem Markt keinen Wohnraum entziehen und deshalb zunächst Leerstände aktivieren. Sporthallen oder andere Hallen zu belegen, so weit dürfe es nicht kommen.

Genauer stellte Amruta Kane, seit November Nachfolgerin der bisherigen Flüchtlingsbeauftragten Juliane Hoffmann, vor. Derzeit leben in Aalen 1512 Flüchtlinge, 793 davon aus der Ukraine. In Gemeinschaftsunterkünften leben 169. In der Anschlussunterbringung sind 331 Flüchtlinge versorgt, davon 276 aus der Ukraine. Im ablaufenden Jahr sind 155 Flüchtlinge hinzugekommen.

Kane und Brütting riefen dazu auf, weitere Ehrenamtliche für die Arbeit mit den Flüchtlingen zu gewinnen, die Stadt bietet dafür am 15. Januar einen Qualifizierungskurs an. Auf die Frage, ob Schulen und Kitas diese Aufgabe bewältigen können, antwortete Brütting, dass dies eine große Herausforderung sei, eine Zunahme müsse man in die Berechnungen miteinbeziehen. An Schulen sei eher fehlendes Personal das Problem. „Wir haben jetzt noch zwei Jahre Zeit, um uns auf diese Aufgaben vorzubereiten“, blickte der Oberbürgermeister, ohne genau Zahlen seriös benennen zu können, in die Zukunft, „wir werden diesen Themenbereich im kommenden Jahr im Gemeinderat und in den Ausschüssen sicher noch öfters auf der Tagesordnung haben.