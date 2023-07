A–Liga trifft auf Bundesliga — ein Highlightspiel als Lerneffekt

Es ist schlicht ein Spiel zum Lernen. Denn, dass der U19–Bundesligist kein Maßstab für den A–Ligisten SSV Aalen sein kann, das erklärt sich von selbst. Karlo Kuranyi allerdings dürfte vor allen Dingen Yevhen Berezovskyi in Erinnerung bleiben. Schließlich hat der Keeper des SSV Aalen den Stürmer des VfB Stuttgart einige Male um einen möglichen Treffer gebracht. Letztlich siegte die Mannschaft um Trainer Nico Willig allerdings leichtfüßig und spielerisch stark deutlich mit 11:0.

„Es war einfach schön für die Jungs, einmal gegen solch eine Mannschaft zu spielen, vielleicht sogar gegen die Bundesligastars von morgen“, stellte SSV–Trainer Ramadan Sabanovski in seiner Analyse des Testspiels klar das Highlight in den Mittelpunkt. Es war ein Event für die Spieler und eben auch für die Zuschauer. Parkplätze, die waren an diesem Donnerstagabend Mangelware im Rohrwang. Die Jungen Wilden aus Bad Cannstatt, die ein einwöchiges Trainingslager in Aalen absolviert haben, taugen als Zuschauermagnet. „Es war eine gute Lehrstunde für uns und wir haben uns drei, vier gute Torchancen herausgespielt“, sagte SSV–Trainer Sabanovski nach der Partie. Den Ehrentreffer, den vergab unter anderem Mittelfeldmann Mahmoud Omeirat gleich doppelt. „Wir haben den Ehrentreffer zugelassen, aber reinmachen müssen sie die Bälle dann doch selber“, sagte ein gut gelaunter VfB–Coach Nico Willig mit einem Schmunzeln. Für ihn und seine Jungs war es ein gutes Trainingslager in Aalen: „Der Regen und die kühleren Temperaturen haben uns sehr geholfen. Deswegen hat man sicherlich auch gemerkt, dass die Jungs trotz zweier Einheiten zuvor frisch waren und Bock hatten, zu kicken“, ergänzte Willig. Lob, das gab es auch für den SSV: „Die Betreuung war super. Wir können einfach nur danke sagen, dass wir diese tollen Bedingungen hier vorgefunden haben.“ Für ihn und seine U19 geht es nun weiter in Sachen Vorbereitung auf die neue Runde in der Bundesliga Süd/Südwest, die in zwei Wochen startet. Das Ziel sei hier auf jeden Fall, „guten Fußball spielen“. „Das beinhaltet auch, dass sich die Spieler weiterentwickeln“, fügte Willig an. Und für den SSV? Da geht es nach einem Umbruch in der Mannschaft erst einmal darum, sich als Team zu finden. Ehrgeizige Ziele, die ruft daher der Sportliche Leiter Erol Sabanov gar nicht aus. Es gehe um die Entwicklung, da spiele die Liga erst einmal keine Rolle. „Die Fehler, die wir heute gemacht haben, wurden eiskalt bestraft. Daran kann man arbeiten“, zog der Coach des SSV wichtige Erkenntnisse aus dem Duell mit der U 19. „Wir konzentrieren uns auf die A–Liga .“ Seit zwei Wochen befindet sich Sabanovski mit seinen Jungs bereits in der Vorbereitung und sei auf einem guten Weg. Testspielsiege gegen Bettringen und Herlikofen unterstreichen das. Im vergangenen Jahr belegte der SSV bekanntlich den dritten Platz. Doch nach neun Abgängen und 14 Neuzugängen richtet sich der Blick auch beim Coach aktuell noch nicht auf etwaige Tabellenplätze. „Anfang Oktober kann ich eine konkretere Tendenz geben. Wichtig ist jetzt, dass wir erst einmal eine Mannschaft werden.“