90.+7! Unterkochen holt spät einen Punkt

Gute Nachrichten für die Verfolger. Unterkochen lässt zwei Punkte liegen und Sontheim und Heldenfingen/Heuchlingen können jeweils durch klare Siege Boden gutmachen.

Mögglingen ‐ Stödtlen/Tannhausen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 S. Lechner (23.), 0:2, 0:3 M. Michel (49., 82.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Neuler ‐ Schnaitheim 4:1 (2:0). Tore: 1:0 E. Frank (20.), 2:0 C. Bieg (45.), 3:1 L. Laible (71.), 4:1 T. Knauer (83.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Schnaitheim (73.). Die Neulermer waren über die gesamte Spielzeit die bestimmende Mannschaft. Von den Gästen war außer einem Aluminiumtreffer und ein, zwei weiteren gefährlichen Aktionen wenig zu sehen.

Unterkochen ‐ Bettringen 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Möldner (40.), 0:2 Kaufmann (45+1.), 1:2 M. Viehöfer (84., FE), 2:2 M. Volk (90.+7). In einem guten Bezirksliga-Spiel hatte Unterkochen durch Ilgs Kopfball an die Latte die erste gute Gelegenheit. Bettringen kam Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel und dominierte die Partie. Die Treffer zum 0:1 und 0:2 kurz vor der Pause resultierten beide aus unnötigen Unterkochener Ballverlusten im Aufbauspiel und wurden von den Gästen bestraft. Nach dem Wechsel änderte sich das Bild. Unterkochen war nun tonangebend, ohne allerdings größere Möglichkeiten zu generieren. Erst die Einwechslungen brachten hier mehr Druck und Volk hatte per Kopfballheber eine erste Ausgleichschance, nur zwei Minuten später eine weitere in der 73. Minute. Der Anschlusstreffer fiel dann durch einen Foulelfmeter nach Foul an Schwarzer. In einer langen und intensiven Schlussphase warf man alles nach vorne und wurde in der siebten Minute der Nachspielzeit noch mit dem Ausgleich belohnt. Insgesamt sicher ein glücklicher Punkt.

Schwabsberg-Buch ‐ Dorfmerkingen II 2:4 (1:0). Tore: 1:0 J. Mack (15.), 1:1, 2:2 D. Fischer (52., 58.), 2:1 M. Kopp (56.), 2:3 F. Amon (60.), 2:4 S. Sapper (90.+3). Heimelf hat nicht gemeldet.

Lauchheim ‐ Hofherrn.-Unterr. II 3:2 (3:2). Tore: 1:0 C. Krasniqi (13.), 1:1, 3:2 L. Sigloch (22., 45.), 2:1 M. Weber (25.), 3:1 M. Joas (29.). Bes. Vork.: Rote Karte Hofherrn.-Unterr. II (80.). Nach einer ereignisreichen ersten Halbzeit stand das Endergebnis schon fest. Besonders sehenswert, ein Schuss von Marius Weber aus der eigenen Hälfte zum 2:1. In der zweiten Halbzeit war es ein umkämpftes Spiel, das Lauchheim gewann.