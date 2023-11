90.+5! Brenner beschert TSG einen Punkt

Nach hartumkämpften 90 Verbandsliga-Minuten trennten sich Calcio Leinfelden-Echterdingen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:1. Tim Brenner erzielte in der Nachspielzeit den mehr als verdienten Ausgleichstreffer für das Team von Patrick Faber und Daniel Serejo.

Die zwei Siege gegen den GSV Maichingen und den VfL Pfullingen steigerten das Selbstvertrauen der TSG enorm. Trotz eines eher schwachen Starts in die Verbandsliga-Saison glaubten die Verantwortlichen an Trainer und Team. Diese Konstellation schweißte die TSG noch enger zusammen. Dies war auch gegen Calcio deutlich zu erkennen. Von Beginn an versuchte der mit Ex-Profis gespickte Meisterschaftsfavorit die Weilermer unter Druck zu setzen. Francesco Di Frisco musste zwar auf einige seiner Spitzenspieler verzichten, mit Luan Kukic hatte er jedoch den Top-Torjäger der Liga in seiner Startformation. Patrick Faber setze auf sein bewährtes Konzept. In der Defensive sorgte Kapitän Johannes Rief für Ordnung, vorne waren es Benjamin Schiele und Dino Nuhanovic, die Josip Pranjic und seine Nebenleute in Bedrängnis bringen sollten. Das Mittelfeld mit Tim Brenner, Nico Zahner, Julian Köhnlein und Cornelius Fichtner sollten die Räume schließen und das Spiel von Calcio frühzeitig unterbinden. In den ersten 25 Minuten gelang das bereits sehr gut. Viktor Ribeiro hatte die erste Möglichkeit für die Gastgeber. Jo Rief konnte diesen Schuss jedoch abklären. Kurz darauf ein erstes Ausrufezeichen der TSG. Dino Nuhanovic wurde schön in Szene gesetzt. Bei der letzten Annahme prallte der Ball einen Tick zu weit ab und Calcio konnte klären. In der 15. Minute dann ein Freistoß für das Team von Leinfelden-Echterdingen. Josip Pranjic schnappte sich den Ball. Der Calcio-Kapitän ist für seine gefährlichen Standardsituationen bekannt. Auch dieses Mal zeigte er seine außergewöhnlichen Qualitäten bei ruhenden Bällen. Mit einem schönen Schuss gelang ihm das 1:0. Die TSG ließ sich durch den Gegentreffer nicht aus der Ruhe bringen. Sie kämpfte weiter um jeden Meter des Goldäcker-Stadions. Immer wieder war die TSG durch Standards von Nico Zahner gefährlich. Simon Lechleitner köpfte eine davon knapp vorbei.

Auf der anderen Seite verhinderte Keeper Joshua Barth mit einer super Parade gegen Kukic. In dieser Phase ging es hin und her. Nur zwei Minuten später zeigte Calcio-Keeper Ali Bozatziolou sein Können. Er verhinderte mit einer super Parade den Ausgleichstreffer von Tim Brenner. Vor der Halbzeitpause stand wieder Joshua Barth im Mittelpunkt. Erst blieb er gegen Joao Victor Schick Sieger, dann gegen einen Kopfball von Charalambos Parharidis. Es blieb nach einer spannenden ersten Hälfte beim 1:0 für Calcio. Der zweite Durchgang begann gut für die TSG. Benjamin Schiele wurde von Simon Lechleitner freigespielt. Sein Kopfball wurde geblockt. Calcio-Keeper Bozatziolou wäre chancenlos gewesen. Der umsichtige Schiedsrichter Sven Pacher leitete die Partie für beide Seiten souverän. Es gab keinen Grund sich zu beschweren. Fouls wurden sofort mit Verwarnungen geahndet, sodass keine Hektik aufkam. In der zweiten Hälfte versuchten beide Mannschaften mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Joshua Barth hielt seinen Kasten sauber. Gegen die beiden eingewechselten Spieler Mikail Arslan und Bogdan Ramelov behielt der TSG-Keeper die Oberhand.

Patrick Faber brachte mit Johannes Eckl und Oliver Rieger frische Offensivkräfte und ging volles Risiko. Hinten verteidigten Fabian Janik, Johannes Rief und Simon Lechleitner. Davor hatte er mit David Weisensee, Yusuf Baran, Nico Zahner und Tim Brenner vier Leute im Mittelfeld und mit Johannes Eckl, Oliver Rieger und Benjamin Schiele drei Angreifer. „All-In“. Als Schiedsrichter Sven Pacher sechs Minuten Nachspielzeit anzeigte, hielt es auch Joshua Barth nicht mehr in seinem Strafraum. Der großgewachsene Keeper schaltete sich bei Standardsituation ein. Mit Erfolg. In der 95. Minute bereitete Barth mit seinem Querball denn umjubelten 1:1-Ausgleichstreffer durch Tim Brenner vor. Der Mittelfeldmann hielt einfach drauf und ließ Calcio-Keeper keine Chance. Dies war gleichzeitig die letzte Möglichkeit in diesem Spiel. Kurz darauf beendete Sven Pacher die Partie. Die TSG sicherte sich nach einer starken kämpferischen Leistung einen verdienten Auswärtspunkt.

Nächste Pleite für Dorfmerkingen

An diesem Samstag ist die TSG Tübingen zu Gast in Dorfmerkingen gewesen. Am Ende steht die nächste Pleite für das Team von Trainer Stefan Schill fest.

Die Sportfreunde zeigten von Beginn an, dass sie das Spiel gewinnen wollten auch wenn die Gäste in der fünften Minute den ersten Torschuss abgaben. Steinhilbers Versuch war aber zu schwach und kam genau auf Zech.

Nach einigen Ecken, war es dann Gallego, der in der siebten Minute den Gästetorhüter prüfte. Drei Minuten später kam Nietzer nach einer Flanke im Fünfer zum Kopfball, brachte aber zu wenig Druck hinter das runde Leder. In der 15 Minute stand es dann plötzlich 0:1. Damm kam über links in den Sechzehner und versenkte den Ball vom im Tor der Sportfreunde. Die Hausherren blieben am Ball konnten aber nicht viele Torchancen kreieren. Eiselts Freistoß aus 20 Metern ging in der 28. Minute übers Tor.

Die Dorfmerkinger drängten weiter auf den Ausgleich, der mit etwas Glück in der 38. Minute hätte fallen können. Gallegos Schuss ging aber an die Latte. Danach versuchte es Mutlu nach einem Solo-Lauf durch die Abwehr aber der Keeper stand goldrichtig. Kurz vor dem Pausenpfiff kamen die Tübinger noch mal gefährlich in den Strafraum, doch die Abwehr war da und konnte den Torabschluss verhindern.

In der Pause wechselten die Sportfreunde und der frisch gekommene Jablonski versuchte es gleich mal mit einem strammen Flachschuss. Der Ball ging aber rechts unten vorbei. Die Gäste wehrten sich jetzt mehr und so dauerte es bis zur 63. Minute, ehe die Sportfreunde wieder nennenswert zum Abschluss kamen. Nietzer kam aus elf Metern zum Abschluss. Der Ball konnte von der Abwehr allerdings geblockt werden. Zwei Minuten später war es wieder Nietzer. Er war alleine auf dem Weg Richtung Gästetor, zögerte aber zu lange und wurde vom Abwehrspieler eingeholt. Ab der 66. Minute waren die Hausherren sogar in Überzahl. Der mit gelb vorbelastete Damm grätschte in den herauseilenden Zech und sah dafür die Gelb-Rote Karte. Gleich darauf landete der Ball nach einem Freistoß beim eingewechselten Sauer, dessen Ball prallte aber an einem am Boden liegenden TSGler ab. Weitere Versuche von Feil, Eiselt und Jablosnki blieben erfolglos. Wieder Pech hatten die Sportfreunde in der 77. Minute. Der Schuss von Walter ging an den Pfosten und auch das danach erzielte Tor von Gallego wurde zurückgepfiffen, der Ball sprang ihm zuvor an die Hand. Der Ausgleich war jetzt eigentlich überfällig, doch in der 85. Minute machten die Gäste mit einem Konter den Sack zu. Fridrich lupfte den Ball über den herauseilenden Zech ins Tor. Nach 95. Minuten mussten sich die Sportfreunde erneut geschlagen geben.