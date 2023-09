90.+3: Lasse Jürgensen verwandelt die Centus Arena in ein Tollhaus

Viele rund um Aalen haben schon von einem Balingen–Fluch gesprochen. Achtmal hat der VfR Aalen bislang gegen die TSG Balingen gespielt und alle Partien gingen verloren. Doch nun ist dieser Fluch gebrochen — Verteidiger Lasse Jürgensen traf in der 93. Minute per Kopf zum 1:0 und die Centus Arena stand in diesem Moment Kopf. Es war ein unfassbarer Schlusspunkt einer starken VfR–Partie. Einzig die Chancenverwertung hat nicht gepasst. Bevor das 1:0 fällt, hätte der VfR durchaus schon 3:0 führen können, wenn nicht sogar müssen.

Ein starker VfR–Beginn

Der VfR Aalen ging von Beginn an gut drauf und setzte Balingen unter Druck. In der vierten Minute hatten die Aalener die erste Möglichkeit. Stefan Wächter zog im Sechzehner ab, doch Torhüter Marcel Binanzer hatte keine Probleme. Vier Minuten später war der VfR erneut im Angriff. Yannick Thermann passte im Sechzehner aber zu ungenau — und so konnte Balingen klären. In der zehnten Minute prüfte As Ibrahima Diakité Torhüter Binanzer. Dieser blieb aber erneut der Sieger. Sekunden später bekam der VfR den Ball wieder nicht ins Tor. Es war eine ganz starke Anfangsphase von den Ostälblern. In Minute zwölf hatte Benjamin Kindsvater die große Chance zur Führung. Sein Abschluss ging jedoch knapp rechts am Tor vorbei. Fünf Minuten später war es Thermann, der die 1:0–Führung verpasste. Nach gut 20 Minuten bekam Balingen dann etwas mehr Zugriff auf die Partie. In der 26. Minute gab es dann auch die erste richtig gute Möglichkeit für die Gäste. Tim Wöhrle zog im Fünf–Meter–Raum ab. Doch Aalens Schlussmann Michel Witte parierte problemlos. Drei Minuten später war Tobias Dierberger auf der rechten Seite komplett frei. Seine Hereingabe war aus Sicht der Aalener nicht gut genug. So konnte das Leder geklärt werden. Zwischen der 31. und 34. Minute stand Stefan Wächter zweimal im Mittelpunkt — zweimal gab es aus fast identischer Position einen Freistoß: links, kurz vor dem Sechzehner. In der 31. Minute wurde der Ball geblockt, drei Minuten später machte es Wächter wesentlich besser. Binanzer war noch mit den Fingerspitzen dran und es gab Eckball für den VfR. Diese brachte aber keine Gefahr. Sechs Minuten vor der Pause traf Benjamin Kindsvater aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Die letzte Chance in Durchgang eins hatten die Hausherren. Jascha Döringer, der gegen Balingen ins Zentrum rückte, zog ab. Doch im Nachfassen hatte Binanzer den Ball. So stand es zur Pause 0:0.

VfR macht auch nach der Pause Druck

Auch nach Wiederanpfiff baute der VfR umgehend Druck auf. Diakité war auf der linken Seite schneller als alle anderen. Doch die Hereingabe war sehr schlampig — sodass Balingen klären konnte. Balingens Trainer Martin Braun war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden, in Minute 57 wechselte er bereits zum dritten Mal. Sechs Minuten später hatte der VfR drei Abschlüsse nacheinander — doch dreimal konnte Balingen blocken. Es war wie verhext. Und beinahe hätte sich der Spruch „wenn du vorne nicht die Chancen verwertest, kassierst du hinten einen“ bewahrheitet. Nach einem Abstimmungsfehler in der Defensive, konnte Ali Odabas in höchster Not klären (67. Minute). Im Anschluss ging es wieder nur in eine Richtung — nämlich in die des Balinger Tors. Stefan Wächter schoss einen Freistoß aus gut 30 Metern haarscharf rechts am Tor vorbei (71.). In der 74. Minute zimmerte Diakité den Ball an die Latte. Der eingewechselte David Preu scheitere in der 81. Minute an Binanzer. In der Schlussphase spürte Balingen, dass in dieser Partie mehr als nur ein Punkt drin ist. Erst verpasste Jan Ferdinand die Führung (82.), dann musste sich Witte nach einer Ecke auszeichnen (85.). In der 89. Minute waren dann wieder die Aalener im Angriff. Den Ball von Kindsvater konnte Binanzer nicht festhalten, doch Wächter reagierte zu spät.

Noch ein letzter Freistoß

In der dritten Minute der Nachspielzeit gab es nochmals einen Freistoß für den VfR. Wächter brachte den Ball in den Strafraum, Lasse Jürgensen stand genau richtig und köpfte das Leder zur 1:0–Führung ins Tor. Der Jubel bei Fans und Spielern kannte keine Grenzen mehr. Balingen warf nun nochmals alles nach vorne, doch Aalen ließ nichts mehr anbrennen. Es blieb beim 1:0 und danach wurde mit den 1840 Fans in der Centus Arena gefeiert.

Stimmen zum Spiel:

Lasse Jürgensen: „Das 1:0 war wie eine Befreiung. Wir hatten praktisch drei Tore lang kein Tor geschossen. Wir hatten Chancen ohne Ende. Irgendwie hatte aber immer das letzte Quäntchen Glück gefehlt. Heute haben wir uns das erarbeitet vor unseren Fans. Das 1:0 für uns war absolut verdient.“

Vico Meien: „Irgendwie können wir es nicht einfach, wir wollen es immer spannend machen. Heute ist mir das aber egal. Endlich haben wir mal gegen Balingen gewonnen. Es ist ein geiles Gefühl.“

VfR Aalen: Witte – Rahn, Odabas, Jürgensen, Thermann (74. Szabo) – Meien, Döringer, Wächter, Maiella (74. Preu), Kindsvater – Diakité