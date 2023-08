90.+12: Ellwangen zittert sich eine Runde weiter

Im Bezirkspokal stand die erste Runde an. Titelverteidiger Sportfreunde Dorfmerkingen II setzte sich dabei mit 3:1 bei Union Wasseralfingen durch. Für Bezirksliga–Aufsteiger SGM Tannhausen/Stödtlen ist die Pokalsaison bereits beendet. Zu Hause musste man sich dem TSV Westhausen mit 0:3 geschlagen geben. Der FC Ellwangen dreht in der Nachspielzeit die Partie und siegt mit 3:2 beim TSV Hüttlingen II.

Neuler II — Unterkochen II 4:2 (0:0/1:1) n.E. Tore: 0:1 M. Zelic (70.), 1:1 R. Raab (80.). Elfmeterschießen: 2:1 N. Scholz, 2:2 F. Kaiser, 3:2 M. König, 4:2 H. Nagel.

SGM Stödtlen/Tannhausen — Westhausen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 L. Schäfer (41.), 0:2 D. Schneider (70.), 0:3 J. Pfliegner (78.).

Hofherrnw.-Unterr. III — Nordh.-Zipplingen 1:5 (1:1). Tore: 1:0 E. Giordano (12.), 1:1 L. Kirschner (25.), 1:2 P. Bronner (48.), 1:3, 1:5 J. Seidel (54., 75.), 1:4 M. Geiß (64.).Die Gäste nahmen von Beginn an das Heft in die Hand, drängten die TSG in die Defensive. Hofherrnweiler beschränkte sich auf Konter und das schien zunächst Früchte zu tragen. Giordano vollendete einen schönen Spielzug. Die Spielvereinigung blieb aber druckvoll und glich schnell aus. Nach dem Seitenwechsel brachen der TSG zwei schnelle Gegentreffer das Genick. Nordhausen–Zipplingen erzielte im weiteren Verlauf noch zwei weitere Tore und zog verdient in die nächste Runde ein.

Hüttlingen II — Ellwangen 2:3 (1:0). Tore: 1:0 A. Almoghrabi (38.), 1:1 T. Avdiovski (62.), 2:1 M. Hieber (80.), 2:2 E. Erol (90+8.), 2:3 D. Banen Essome (90+12.). Bes. Vork.: Ellwangen verschießt Foulelfmeter (14.). Die Gäste aus Ellwangen starteten druckvoll in die Partie. Der B–Ligist TSV bot dem A–Ligisten aber Paroli, sodass sie in der 38. Minute sogar den 1:0–Führungstreffer erzielen konnten. Ellwangen kam dann wieder besser ins Spiel. In der 55. Minute traf Tiar Avdiovski per direkten Freistoß zum Ausgleich. Der TSV II ließ sich davon nicht beeindrucken und kämpfte weiter. In der 80. Minute die erneute Führung zum 2:1 für den TSV II. Aber in der achten Minute der Nachspielzeit gelang Ellwangen der erneute Ausgleich. Der FC setzte noch einen drauf und traf vier Minuten später zum 3:2.

Hohenst./Untergr. — TV Herlikofen 3:2 (2:2). Tore: 1:0, 2:2, 3:2 J. Bürgel (2., 32., 54.), 1:1, 1:2 Ziesel (15., 22.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Herlikofen (90+3.).

Lindach — Hofherrn.-Unterr. II 0:4 (0:3). Tore: 0:1 M. Rieger (3., FE), 0:2 T. Frank (23.), 0:3 R. Sachsenmaier (31.), 0:4 H. Melzer (81.).

Essingen II — Spraitbach 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Arnet (25.), 0:2 Fuchs (68.), 1:2 P. Peters (90+2.). Rote Karte: Essingen, M. Richter (26.).

Union Wasseralfingen — SF Dorfmerkingen II 1:3 (0:2). Tore: 0:1 L. Schaaf (18.), 0:2 F. Amon (43.), 1:2 A. Colletti (48.), 1:3 S. Michel (54.). Der Titelverteidiger hat verdient die zweite Pokalrunde erreicht.

Wört — Schwabsb.-Buch II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 B. Lingel (45+2.), 2:0 S. Lingel (62.).

Riesbürg — Abtsgmünd 0:3– Wertung. Heimmannschaft nicht angetreten.

Rött./Oberd./Aufh. — Adelmannsfelden 0:5 (0:3). Tore: 0:1 M. Frey (24.), 0:2 S. Hertl (35.), 0:3 B. Schönherr (43./Eigentor), 0:4, 0:5 A. Helwer (86., 90 beide FE). Bes. Vork.: Rote Karte Rött./Oberd./Aufh. (45.).

Eggenrot — Elchingen 2:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 L. Gold (35., 67.), 1:3, 2:3 L. Köder (90., 90+3., beide FE).

Kerkingen — Kirchh./Dirgenh. 1:7 (1:3). Tore: 0:1, 1:5 C. Schindele (5., 58.), 0:2, 0:3, 1:4, 1:7 H. Stephan Guyot (30., 37., 47., 83.), 1:4 A. Leib (41.), 1:6 M. Bosch (75.).

Rosenberg — SSV Aalen 6:4 (0:0/1:1) n.E.. Tore: 1:0 M. Greiner (61.), 1:1 D. Schnegelberger (79.). Elfmeterschießen: 2:1 C. Schreckenhöfer, 3:1 P. de Gruyter, 4:1 B. Rathgeb, 4:2 B. Lee Irebor, 4:3 J. Jakobschy, 5:3 T. Merz, 5:4 E. Maile, 6:4 M. Greiner.

Röhlingen — SSV Aalen II 5:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 R. Junker (1., 57.), 3:0 F. Schilk (71.), 4:0 K. Mack (74.), 5:0 S. Palm (90.).

Dalkingen — Jagstzell 1:4 (0:2). Tore: 0:1 C. Vaas (2.), 0:2, 1:3, 1:4 T. Ziegler (41., 57., 77.), 1:2 B. Wenzel (55.).

Neunh./Rindelb. — Bopfingen 1:3 (0:2). Tore: 0:1 P. Glenk (3.), 0:2 A. Ocker (9.), 1:2 V. Fauser (62.), 1:3 D. Frosch (68.).

Kösingen — Unterschneidheim 1:4 (1:2). Tore: 1:0 C. Gruber (22.), 1:1 S. Joas (41.), 1:2 F. Joas (45.), 1:3 A. Birkle (58.), 1:4 T. Dritschler (80., FE).

Ohmenh./Dorfmerk. III — Ebnat 4:2 (0:0/1:1) n.E.. Tore: 1:0 M. Faber (69.), 1:1 E. Erkal (90.). Elfmeterschießen: 2:1 S. Krätschmer, 3:1 J. Eberhardt, 3:2 L. Gentner, 4:2 S. Meyer.

Schrezheim — Zöbingen 0:1

Lippach — Pfahlheim 0:1 (0:1). Tor: Julian Köppel (43.).

Abtsgmünd II — Eigenz.-Ellenb. 1:4 (0:3). Tore: 0:1 B. Pfeifer (27.), 0:2 D. Eisemann (33.), 0:3 D. Gaugler (44.), 1:3 N. Königer (70.), 1:4 L. Frühwirth (88.).

Waldhausen II — Unterkochen 1:7 (0:4). Tore: 0:1 J. Ilg (8.), 0:2, 0:3 N. Schwarzer (26., 34.), 0:4 M. Krenzelak (40.), 0:5 M. Volk (50.), 1:5 M. Gröber (55.), 1:6 M. Viehöfer (83., FE), 1:7 M. Kurz (84.). Die Gäste legten die anfängliche Unsicherheit schnell ab und gingen früh in Führung. Bis zur Halbzeit schraubte der FV 08 das Ergebnis auf 4:0. Nach der Pause erzielten die Gäste direkt das 5:0. Der Anschlusstreffer der tapfer kämpfenden zweiten Garde des SVW kam weit zu spät und die Unterkochener konnten noch zwei weitere Treffer erzielen.

TSV Hüttlingen — DJK–SG Schwabsberg–Buch 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Kopp (24.), 0:2 Frank (29.), 1:2 Miller (55.), 1:3 (66.), 1:4 Frey. Die Gäste führten, nach zwei Toren innerhalb von fünf Minuten, zur Pause mit 2:0. In der zweiten Hälfte konnte Hüttlingen schon früh den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Davon ließen sich die Gäste aber nicht aus der Ruhe bringen, sie erzielten noch zwei Tore und gewannen letztlich mit 4:1.

Schloßberg — Neuler 2:6 (0:4). Tore: 0:1, 0:2 L. Hinderberger (5., 8.), 0:3, 0:4 M. Gentner (21., 35.), 0:5 J. Staiger (47.), 0:6 F. Schüll (50.), 1:6 D. Holzner (66.), 2:6 G. Morillo (89.).

Tannh./Stödtl. II — Lauchheim II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 T. Rühle (44.), 0:2 N. Ensslin (65.), 1:2 S. Raaf (85.).

Fachsenf./Dew. — Lauchheim 0:8 (0:5). Tore: 0:1 M. Joas (3.), 0:2, 0:5 D. Maile (34., 45.), 0:3 L. Maile (37.), 0:4, 0:7 D. Rühle (38., 73.), 0:6 S. Rupp (59.), 0:8 C. Krasniqi (90.).