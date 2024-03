In zwei Firmgottesdiensten mit Weihbischof Gerhard Schneider in der Salvatorkirche haben 86 Jugendliche von Sankt Maria, Salvator und Sankt Bonifatius das Sakrament der Firmung empfangen.

Die Firmlinge von Sankt Bonifatius vor der Salvatorkirche mit Weihbischof Gerhard Schneider. (Foto: Katja Tanzer )

Den eigenen Glauben zu vertiefen und zu bestätigen, sein Ja zur Kirche zu erneuern und die eigenen Gaben und Talente dazu einzusetzen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, darum geht es bei der Firmung. Am vergangenen Sonntag ermutigte Firmspender Schneider die Firmlinge, sich auf die Gaben des Geistes einzulassen. Das größte Geschenk dabei, so der Bischof, sei es, „mit dieser göttlicher Energie etwas auszustrahlen, was auch andere groß werden lässt“.

Sowohl die Band der Firmlinge am Morgen als auch die „Waves of the West“ am Nachmittag verliehen den Gottesdiensten einen feierlichen Glanz.

Hier die Namen der Firmlinge

Salvator und Sankt Maria: Jule Banschbach, Johanna Betz, Kevin Bewer, Julia Bühler, Anna Demling, Niko Demontis, Emanuel Diemer, Svetlana Falmann, Agata Farina, Amelie Frieß, Simon Geiger, Gianluca Grande, Lina Greiner, Marcel Gruber, Marlon Grupp, Sarolta Györffy, Theo Hahn, Laura Heberling, Clément Hermann, Joshua Hilpert, Nihisha Jesudas, Jana Karalić, Elias Kinzl, Lukas Kinzl, Ronja Kohnle, Jason Krusche, Nadine Langer, Carla Leinweber, Anna Maier, Melinda Merkle, Mayra Moser, Liara Neufischer, Jules Peeter Nillong, Wayne Rooney Nillong, Klara Rau, Finn Rentel, Emma Schellakowsky, Tim Sorg, Léon Staiger, Dario Strehle, Frederik Stroisch, Leni Tomaschko, Alessandro Tortorici, Alessandro Trippa, Lenny Wanner, Jonathan Winkler.

Sankt Bonifatius: Noel Auricchio, Hannes Baka, Paul Baka, Zoe Bläßing, Malena Bohinec, Nelli Bolsinger, Benedikt Brucker, Jannik Dambacher, Paul Eisele, Amelie Gareis, Jack Gerges, Valentin Gölder, Felix Gräßer, Nils Hegele, Mia Hildebrandt, Patrik Hocke, Mattis Karweg, Annika Keib, Johannes Klier, Tim Kübler, Vanessa Kummer, Lana Lößnitz, Hannes Maier, Celine Majer, Mia-Sophie Matscheko, Julian Meinert, Finn Quitte, Luca Schieb, Lukas Schiele, Amelie Schmid, Hannes Schmid, Lea Schranz, Salome Siegel, Melina Siersch, Kian Speidel, Niklas Stauß, Clemens Stegmaier, Maria Walcher, Jakob Weber, Kostja Wischmeier.