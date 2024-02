Mit seinem Auto ist ein 85-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Eichwaldstraße auf ein Fahrschulauto aufgefahren, dessen Lenkerin an der Einmündung zur Friedrichstraße angehalten hatte. Der 85-Jährige verursachte einen Sachschaden von rund 5000.