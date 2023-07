Ein 81–jähriger Autofahrer hat am Donnerstag mit seinem Daimler auf der A7 einen schweren Unfall gehabt. Er war gegen 17 Uhr von Würzburg in Richtung Ulm unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen beabsichtigte er die A7 zu verlassen. Hierbei kam er auf dem Ausfädelungsstreifen im Kurvenbereich durch Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab.

Der 81–Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Anschließend wurde er in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.