Diese Folge brauchte tatsächlich etwas, um in Fahrt zu kommen. Es wirkte ein wenig so, als ob uns RTL nochmal eine Rundumblick verschaffen wollte. Nach zehn errungenen Sternen waren die Camper natürlich bester Laune. Hauptspeise war Känguru-Lende, was sich Mike Heiter sogar im Retaurant bestellen würde und was Leyla Lahaour überhaupt nicht geschmeckt hat.

Felix hat den Sptznamen „Diktator“ inne, zumindest in der Küche

Beim Kochen sind aber alle immer ein wenig vorsichtig, vor allem, wenn Felix von Jascherof f in der Nähe ist, der sich an der Pfanne bereits den charmanten Spitznamen „Diktator eingehandelt hat. Nach den wirren Äußerungen in Richtung Leyla willte Kim Virginia dann plötzlich ein Gespräch mit Leyla führen. Als Freundin mache man das doch nicht und sei sie sehr enttäuscht von Leyla gewesen, dass die sich in die Arme von Mike geschmissen hatte. Und Leyla verstand, zumindest vor Kim. Im Dschungeltelefon dann fragte sie sich, warum Kim sie immer Freundi nenne.

Kim hat es geschafft: Bei Mike fließen die Tränen

Wie sehr Kim aber in den vergangenen Jahren die Nerven von Mike zerstört hat, das zeigte sich schließlich im Interview mit dem tätowierten Muskelprotz. Er habe sich dank ihr nackt gemacht vor ganz Deutschland und hoffe einfach nur, dass alles gut werde. Irgendwann dann war er in Tränen aufgelöst. Kim war beaknntlich in die Dschungelprüfung gewählt worden, damit ist Tag sieben geendet. Im Dschungeltelefon dann ist ihr gesagt worden, dass sie noch zwei weitere Campbewohner mitnehmen dürfe. Und was macht sie? Nimm Twenty4Tim, der schon in zig Prüfungen war (erst an Tag sieben noch) und ihre Hass-Liebe Mike. Alle guckten sich verwundert an im Camp und Kim setzte wieder ihr seltsames Grinsen auf: „Damit hat sicher niemand gerechnet.“ Ne, Kim, echt nicht - und was das soll, hat auch niemand verstanden.

Schon vor der Hängebrücke gibt es die ersten Diskussionen

Es wird dann in der Folge auch nicht klar, warum sie das gemacht hat, da normale Gespräche selbst auf dem kurzen Weg über die Hängebrücke hin zur Prüfung komplett scheitern zwischen den beiden. Bereits davor schon eskalieren die beiden noch. David Odonkor, der gefühlt immer an derselben Stelle sitzt, egal wann die Kamera auf ihn schwenkt, verzog sein Gesicht. Er würde sicher auch mal gerne eine Prüfung absolvieren. Felix nahm es mit Humor, freute sich darüber, dass endlich mal für einen gewissen Zeitraum Ruhe im Camp herrsche. Ohnehin ist er durchaus ein Wortführer geworden, zeigt schon recht deutlich, was er von Sinnfrei-Gesprächen und der Kim-Mike-Geschichte hält.

Wie die drei Äffchen, nur erfolglos

Die Prüfung war eine altbekannte, die drei berühmten Äffchen, die ein Auto steuern mussten: nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen. Kim fuhr (blind), Mike beschrieb ihr (taub) und Tim zeigte den Weg (stumm). Zwischendurch wurden die drei mit irgendwelchen Schweinereien aus dem Dschungel bespritzt. Dabei sammelten sie durchaus den einen oder anderen Stern ein, vergaßen aber, dass sie am Ende der zwölf Minuten über die Ziellinie fahren sollten. Irgendwann aber hatten sie sich dann ohnehin verkantet - die Prüfung war also verloren. Sieben Sterne aber hatten sie zumindest theoretisch geholt, doch waren sie nur theoretischer Natur. Aber Kim hat ja auch gar keinen Führerschein - ob das der einzige Grund war?

Kim macht Mike ein Friedensangebot - Ist klar...

Währenddessen im Camp: Sarah Kern hielt einen Monolog und stellte Regeln auf. Das Thema Mike, den sie vor der Gruppe mit M - A - I - K durchbuchstabierte, gehöre auf den Index. Dieses Thema vergifte nur die Stimmung und wer es nochmal anspricht, werde sanktioniert. Indes fragte Kim auf dem Rückweg, ob man nicht das Kriegsbeil begraben könne. Mike willigte ein, traute der Sache aber noch nicht. Sarah brachte es schließlich auf den Punkt: Er wolle einfach nur in Ruhe gelassen werden. Exakt. Das wird aber sicher nicht funktionieren.

Hotel statt Bühne

Lucy konnte man schließlich beobachten, wie sie alle möglichen Dinge im Camp gesäubert hat, was bei den anderen Campern den einen oder anderen Schmunzler hervorgerufen hat: „Lucy halt“. Viel interessanter aber als diese Putzaktion war dann, als Lucy Tim berichtete, wie sie ein Hotel in Bulgarien betreut, mit 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was einen Millionenumsatz abwirft. Entweder bin ich zwischendurch mal weggenickt, aber das hatte ich bislang noch nicht gewusst.

Leyla beweist Rückgrat

Leyla, ein weiteres Opfer der Dschungel-Kim, hat es nicht mehr ausgehalten und noch einmal zum klärenden Gespräch gebeten, wovor sie gehörigen Respekt hatte. Nichts wüsste sie von Kim, außer dass sie aus Mannheim läme und die ganzen Geschichten mit Mike. Das war ein schlauer Schachzug, dachte ich. Vielleicht denkt die Kim ja tatsächlich mal drüber nach, dass sie sich seit acht Tagen einfach nur lächerlich macht. Leyla traue ihr einfach nicht und Hut ab dafür, dass sie ihr das voll ins Gesicht gesagt hat - das ist dschungeluntypisch, da wird sonst gelästert - und zwar hinter dem Rücken. Die Reaktion von Kim dann aber zeigt das ganze Absurde dieser Person: „Girl, wenn du was mit Mike starten willst, dann ist das in Ordnung.“ Häh? Ich habe noch nie so viel „Häh“ geschrieben und gedacht, wie bei dieser Kim. Das führte zu noch mehr Resignation bei Leyla. Da kann man selbst beim Zuhören resignieren, diese Kim hat vielleicht sogar mehr Probleme, als man vielleicht annehmen mag.

Teamchefin Anya geht es nicht mehr gut

Am Ende dann nahm uns die Redaktion noch mit in die Sinnkrise von Anya. Wie ein angeschossener Pavian saß sie da, obwohl die eigentlich Teamchefin war. Neues Holz zu bestellen schien für sie zu sein wie der Start bei einem Marathon. Widerwillig machte sie es, die anderen Camper schüttelten nur müde mit dem Kopf. Witzug war dann aber, als Heinz sagte, sie könne doch nicht nur rumsitzen. Er selbst ist jetzt auch nicht durch übertriebene Aktivität aufgefallen, um es mal diplomatisch zu formulieren. In die Prüfung, ehe es an den ersten richtigen Auszug geht, muss wieder Kim. Ob sie sich vielleicht deswegen mal Gedanken darüber macht, wie sie in der Umwelt ankommt? Nein, sicher nicht, das wäre ja auch noch schöner.

Lustiges gab es dann auch noch, aber echt wenig (vielleicht bin ich aber auch abgestumpft nach dieser Woche:

„Ich wurde gerade angekackt.“ (Tim)

„Ich sage es Euch allen. Uns fliegt hier bald alles um die Ohren.“ (Tim)

„Du kannst doch nicht nur rumsitzen.“ (Heinz)

„Ich merke langsam, dass bei mir nicht mehr alles Knusper ist.“ (Anya)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.