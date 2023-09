75 Jahre im Dienst für den Menschen

Der VdK-Kreisverband Aalen hat vor Kurzem im Rahmen seines 75-jährigen Bestehens eine informative Informationsveranstaltung durchgeführt. Dabei wurde auch an das 25-jährige Bestehen der Geschäftsstelle in der Bahnhofsstraße erinnert. Als besonderen Ehrengast unter den vielen geladenen Gästen und Ehrengästen konnte dabei Kreisverbandsvorsitzender Ronald Weinschenk die derzeitige VdK-Präsidentin Verena Bentele begrüßen.

Der VdK ist Deutschlands größter gemeinnütziger und überparteilicher Sozialverband mit über 2,2 Millionen Mitgliedern und allein 260.000 Mitgliedern in Baden-Württemberg. Der Kreisverband Aalen ist darin mit 20 Ortsvereinen und aktuell 6780 Mitgliedern vertreten.

Kreisverbandsvorsitzender Ronald Weinschenk blickte in seiner Begrüßungs- und Eröffnungsrede dabei vor allem dankbar auf die gute Zusammenarbeit mit allen beteiligen Partnern in den vergangenen 25 Jahren zurück. Diese sei immer auf einer fairen Basis erfolgt, betonte er, verhehlte dabei jedoch nicht, dass man vor allem der Politik immer wieder auf die Füße treten müsse, weil vieles nicht so laufe, wie man es sich vorstelle.

Der VdK sei ein Sprachrohr für alle sozialen Bereiche und eine große Hilfe für viele Menschen, die im Besonderen von vielen ehrenamtlichen Helfern nicht nur mit Rat sondern auch mit Taten erbracht werde, sagte Abtsgmünds Bürgermeister Armin Kiemel. 75 Jahre VdK seien in seiner Entwicklung immer eine Erfolgsgeschichte gewesen, betonte Landrat Joachim Bläse.

Der VdK sei ein heute Markenzeichen für soziale Arbeit und Gerechtigkeit, hob die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier in ihren Grußworten hervor. Der stellvertretende VdK-Landesvorsitzende Joachim Steck verwies darauf, dass auch in Baden-Württemberg die Pflege ein zentrales Thema sei. Vor allem der Fachkräftemangel bereite Sorgen.

Mit großer Spannung wurde der Vortrag von VdK Präsidentin Verena Bentele erwartet. Diese informierte über die aktuelle VdK-Kampagne „Nächstenpflege braucht Kraft und Unterstützung“ sowie weitere Kernthemen des VdK. Sie betonte gleich zu Beginn ihres Vortrags, dass eines ihrer wichtigsten Ziele sei dass jeder Mensch wisse wer der VdK ist und was er macht. Dabei müsse man immer die Menschen mit einbeziehen und dazu müssten auch die Lotsen vor Ort mitwirken. Jeder müsse wissen was sein Recht und sein Anspruch sei und wo er Hilfe erhalte, bekräftigte sie. „Wir werden in der Arbeit und in der Pflege immer streitbar sein und der Politik auf die Füße treten und den Menschen zeigen dass sie nicht alleine sein“ , versicherte Verena Bentele am Ende ihres rund 40-minütigen freien Vortrages.

Vor Ende des offiziellen Teiles überreichte der Kreisverbandsvorsitzende Ronald Weinschenk noch eine kleine Anerkennung an seine langjährigen Mitstreiter Siegfried Staiger und Wolfram Reif.