Heute machen wir eine Woche voll, müssen aber noch einmal kurz zurückblicken auf den sechsten Tag. Da war einfach so viel los, dass ich nicht mehr alles untergebracht habe - dazu war es auch schon sehr spät in der Nacht. Es gab nämlich eine Schatzsuche, die alleine deswegen erwähnenswert ist, weil sich Heinz Hoenig mal von seiner Pritsche erhoben hat.

Krankenpfleger Fabio freundet sich weiter mit Heinz Hoenig an

Dazu hat er wieder seinen Krankenpfleger Fabio Knez mitgenommen, der ihn händchenhaltend bis hin zur Aufgabe führte. Aber bei allen Witzchen zur Krankenpflege sei gesagt: Das ist wirklich süß mit anzusehen, wie dieser Hüne Fabio sich kümmert, auch tagsüber im Camp. Und der anfangs so mürrisch wirkende Hoenig ist mittlerweile lammfromm. Der manchmal an Obelix erinnernde Fabio, vor allem, wenn er seine zwei Zöpfe geflochten hat, warf sich im Namen der Gruppe in einen Tümpel, um Buchstaben herauszufischen. Am Ufer saß Hoenig und las Fragen vor, ähnlich eines Kreuzworträtsels mussten die herausgefischten Buchstaben an eine Wand gepackt werden.

Viele schlaue Antworten gibt es bei der Schatzsuche nicht

So nett die beiden aber auch miteinander harmonierten, so kläglich sind sie beim quizzen aufgetreten. Dass sie nicht wussten, dass „Die Verwandlung“ von Franz Kafka ist, kann man vielleicht noch verschmerzen. Wenn man dann aber einfach mal so Goethe in den Raum stellt und diesen dann ohne „h“ an die Wand pappt, dann geht das schon wieder in Richtung des Bundeskanzlers „Michael Müller“ - eine weitere dieser glorreichen Antworten, die Anya bei der Dschungelprüfung herausgehauen hatte. Dass die beiden die Schatzsuche nicht gelöst hatten, muss ich vermutlich nicht explizit erwähnen. Der Schmerz darüber hielt sich im Camp aber in Grenzen, vielleicht auch, weil sich alle etwas für den lieben Heinz verantwortlich fühlen. Und Heinz befand die Aufgabe als ordentlich gelöst, da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen dazu, geschenkt.

Politik am Lagerfeuer - natürlich nicht

Ja, und dann ratet doch mal, was Kim Virginia für ein Geprächsthema mit Sarah Kern bei der Nachtwache anklingen ließ? Richtig, sie erörterte erst einmal die politische Lage in Europa und ging dann noch etwas konkreter auf die Rolle Deutschlands innerhalb der Nato ein. Ja, natürlich hat sie wieder über Mike gesprochen, das ist echt nicht mehr gesund, was das Mädel macht.

In der Dschungelprüfung werden hungrige Mäuler gestopft

„Wenn ich die beiden Pappnasen an meiner Seite habe, dann wird das eine schwierige Nummer“, sagte Felix recht deutlich vor der Prüfung. Twenty4Tim und Kim Virginia waren schon über die Brücke gewandert. Diesmal mussten also drei Camper die Prüfung absolvieren - und es ging mal wieder darum, das Ekeligste zu verspeisen, was der Dschungel so zu bieten hat. Dr. Bob sagte vorher noch, dass es einige dieser Speisen noch nie im TV zu sehen gab. Unter den Speisen waren Kotzfrucht (Kim hat aufgegessen ohne abzubrechen und damit zwei Sterne ergattert, es geschehen noch Zeichen und Wunder), Ziegenanus (Tim: Anus, das ist jetzt mein Thema, er schaffte es ebenfalls, bekam allerdings nur einen Stern) oder Schweinehirn (Felix erbarmte sich und ergatterte zwei Sterne).

Der Sandwurm ging noch, der Netzmagen war zu viel

Als Kim dann auch noch einen rund halben Meter langen Sandwurm verspeiste und zwei Sterne einspielte, dachte ich erst, ich wäre bei einer anderen Show gelandet. In Summe dann haben die drei tatsächlich zehn von elf Sternen erspielt. Einzig Felix ist am Netzmagen gescheitert - was man anhand der TV-Bilder total nachvollziehen konnte. Tim hat sich die Prüfung hinterher nochmal auf dem Dschungelklo die Prüfung durch den Kopf gehen lassen.

Kein Verhältnis zur buckeligen Mama

Anya gesellte sich zu Sarah, um vordergründig zu erfragen, was diese denn für ein Verhältnis zu ihren Kindern habe. Im Endeffekt wollte sie aber nur über ihr eigenes Nicht-Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter sprechen. Das hat selbst Sarah Kern direkt geblickt. Wenn ich das richtig verstanden habe, resultierte das wiederum daraus, dass die Mutter während Anyas Pubertät mit dem Rauchen angefangen hatte. Dazu habe sie einen Buckel und sehe echt nicht gut aus. Jetzt kommts: Am Ende erzählte sie dann, dass es bereits ein Anwaltschreiben gegeben habe, indem ihr verboten worden sei, über ihre Mutter zu sprechen. Häh? Ja, also - dann sage ich mal: zu spät.

Party und gute Laune am Weiher - bis Kim auftaucht

Aber, das Beste kam an diesem Tag zum Schluss. Eine lustige Runde um Heinz, Fabio, Anya, Mike und Leyla hat sich Richtung Weiher verabschiedet, um die Seele mal baumeln zu lassen. Leyla traute sich zunächst nicht rein, Mike half ihr gerne. Fand Leyla gut, sprang ihn direkt an und blieb der Einfachheit halber einfach mal auf dem Arm des muskulösen Heiters. Und dann kam... Na, Ihr könnt es Euch doch bestimmt schon denken? Richtig, dann kam Kim Virginia runter und sah natürlich genau das zuerst. „Respektlos“ flüsterte sie vor sich hin, ehe sie ihre ganze Wut bei Anya auslud. Jetzt war ich echt gespannt, was passieren würde.

Showdown zwischen Leyla und Kim bleibt eine Seifenblase

Leyla setzte sich zu Kim, die die ganze Zeit irgendetwas von „wenig Respekt“ und „Wenig Selbstrespekt“ erzählte, dann ging es los. Schade eigentlich, dass David auch da war, der ist immer so furchtbar korrekt. Noch bei den ersten Wortfetzen, die sich beide zuwarfen mahnte er an, dass sich beide bitte vernünftig unterhalten sollten. Das Lustige: Keiner im Camp hat es verstanden, was Kim überhaupt gestört hat. Leyla sagte am Ende nur noch: „Du bist eine echt widerliche Kreatur.“ Okay, war leider nicht ganz so spannend und auch Moderator Jan Köppen sagte, dass Kim es nun tatsächlich in einer Woche geschafft hat, mit einer einzigen Geschichte durchzukommen.

Heinz und Lucy bringen Normalität in all die Verrücktheit

Im Gespräch mit Lucy hat Heinz dann gestanden, dass er früher Benzin geklaut hat. Mit Schläuchen. Nie von Privatpersonen, man hatte sich damals auf die Postautos konzentriert, da die immer vollgetankt waren. Luca hatte ihn durch eine eigene Geschichte zu Benzinklau daran erinnert. Die Gespräche zwischen den beiden sind für Dschungelcamp-Verhältnisse immer recht normal. Dazu habe ich mich in Heinz total getäuscht. Knurrig und unglücklich ins Camp gekommen, verstrahlt er bei den übrigen immer eine gewisse Ruhe und auch Fröhlichkeit. Und knurrig ist er schon lange nicht mehr und mittlerweile glaube ich auch nicht mehr, dass er freiwillig das Handtuch schmeißt - denn es scheint ihm wirklich gut zu gefallen in diesem Dschungelcamp.

Dann wurde am Ende der Folge wieder verkündet, wer denn an Tag acht zur Dschungelprüfung antreten muss. Es entschied sich am Ende zwischen Mike und Kim, letztere ist schließlich gewählt worden - verwundert nicht wirklich, oder?

Super lustig war es nicht, ein bisschen aber habe ich dennoch aufgeschrieben:

„Diese ganzen Sexthemen sollen sie mal woanders lassen, denn es nervt jetzt allmählich.“ (Felix)

„Ich habe immer gesagt, wenn das A... keine Haare hat, esse ich es.“ (Tim)

„Iehh, was habe ich denn für weiße Flecken auf dem Rücken, ich sehe ja aus, als sei ich verschimmelt.“ (Leyla)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.