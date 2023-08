7:1! Unterkochen zerlegt Hofherrnweiler II im Derby

So kann man in ein neues Abenteuer starten. Nach dem furiosen Auftaktsieg gegen Schwabsberg hat die SGM Stödtlen Tannhausen auch Steinheim deutlich geschlagen.

Heldenf./Heuchl. — Dorfmerkingen II 1:0 (0:0). Tor: B. Acikgöz (88.). Heimverein hat nicht gemeldet.

Neuler — Durlangen 5:0 (2:0). Tore: 1:0 J. Pflieger (25.), 2:0 T. Knauer (37.), 3:0, 4:0 M. Gentner (53., 62.), 5:0 L. Hinderberger (78.). Nach einer sehr ausgeglichenen Anfangsphase mit wenigen Chancen auf beiden Seiten erkämpften sich die Neulermer mehr und mehr Spielanteile, was zum verdienten 2:0–Pausenstand führte. Nach dem Seitenwechsel lief es für die Gastgeber weiter wie am Schnürchen und von Durlangen kam nur wenig Gegenwehr.

Unterkochen — Hofherrn.-Unterr. II 7:1 (3:1). Tore: 0:1 M. Discher (8.), 1:1 N. Späth (16.), 2:1 M. Kurz (24.), 3:1, 4:1 J. Ilg (40., 59.), 5:1 S. Gold (62.), 6:1 M. Viehöfer (70., FE), 7:1 S. Kaufmann (75.). Die TSG ging durch den ersten Angriff der Partie in Führung. Die Heimelf ließ sich davon aber nicht beeindrucken und glich per Freistoß aus. Auch im weiteren Verlauf war Unterkochen einfach die agilere Mannschaft und ging durch ein Traumtor von Kurz in Führung. Auch die weiteren Treffer waren allesamt sehr gut herausgespielt und zum Teil absolut sehenswert. Von der TSG kam in Hälfte zwei fast nichts mehr. Bei Unterkochen war fast jeder Schuss ein Treffer und am Ende stand es im Derby 7:1.

Steinheim — Stödtlen/Tannhausen 0:4 (0:2). Tore: 0:1 M. Michel (11.), 0:2 S. Lechner (33.), 0:3 P. Raab (69.), 0:4 D. Weißenburger (79., FE). Heimverein hat nicht gemeldet.

Schwabsberg–Buch — Lauchheim 4:1 (3:0). Tore: 1:0, 4:0 J. Mack (7., 60.), 2:0, 3:0 S. Feifel (19., 35.), 4:1 C. Krasniqi (86., FE). Heimverein hat nicht gemeldet.