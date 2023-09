Eine 65-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag das Opfer von Betrügern geworden. Die Frau erhielt gegen 15.45 Uhr per WhatsApp eine Nachricht ihres angeblichen Sohnes, der darum bat, zwei Beträge in Höhe von 3000 und 7000 Euro für ihn zu überweisen. Da sie ihrem Sohn helfen wollte, kam die 65-Jährige dieser Bitte nach und überwies das Geld.

Die Polizei rät: Wenn Sie per WhatsApp eine ungewöhnliche Anfrage erhalten: Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder, wenn möglich, auch persönlich. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. Anfragen nach Geld über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank. Bitten Sie um eine Sprachnachricht.

Um Betrugsfälle auf Messenger-Diensten zu verhindern, haben WhatsApp und die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes eine gemeinsame Aufklärungskampagne ins Lebens gerufen. In einem kurzen Video wird erklärt, wie man seinen WhatsApp-Acount vor Betrug schützen und Betrüger entlarven kann, indem man deren Identität überprüft. Das Video gibt es unter https://www.youtube.com/watch?v=-rZ85_EnQmw