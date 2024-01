Am sechsten Tag ist es mir das erste Mal so richtig auf den Geist gegangen. Diese Pseudo-Comedy-Einlagen von Jan Köppen sind alles, nur nicht witzig.

Jan Koeppen sorgt nicht einmal für Schmunzler

Als Allzweckwaffe von RTL hatte ich mich eigentlich schon an ihn gewöhnt, Humor und gute Sprüche kann er durchaus. Wenn er aber hinter der Couch im Dschungel rumhampelt und einen fiktiven Kampf mit einer Python ausführt, holt er bei mir leider nicht mal ein Schmunzeln hervor. Das erinnert an die Slapstick-Einlagen aus den 70er- und 80er-Jahre und ist einfach nur albern, vor allem hat er das gar nicht nötig. Aber wurscht, starten wir in die Zusammenfassung des sechsten Tages.

An Leyla geht der Kakerlaken- und Mehlwurm-Kelch vorbei

Nachdem sie erneut total versagt hatte in der Dschungelprüfung, keinen Stern ergatterte, weil sie aufgab, stand doch eigentlich fest, dass Leyla wieder in die Prüfung müsste. Doch da hatten die Protagonisten die Rechnung ohne das TV-Publikum von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ gemacht, denn das wählte Anya und Kim Virginia in die Prüfung. Die Reaktion auf die Bekanntgabe am Ende der fünften Folge war daran das Beste: Beide kreischten und heulten, wie auf Knopfdruck, los - Anya, weil sie sich freute, sich endlich beweisen zu dürfen, Kim Virginia, weil sie alles andere lieber getan hätte. Sie wusste schon, warum. Und Leyla? Für sie war das die beste Nachricht, die man ihr hätte überbringen können.

Never-ending-story zwischen Kim und Mike geht in die nächste Runde

Als never-ending-story gestaltet sich mittlerweile das Verhältnis zwischen Kim Virginia und Mike Heiter - und dann hatten die beiden auch noch gemeinsam Nachtwache am Lagerfeuer. Es dauerte etwas, aber dann begann das Gespräch, beziehungsweise die Tirade an gegenseitigen Vorwürfen. Kim forcierte es , Mike hätte das Schweigen vermutlich eiskalt durchgezogen. Er sei der schlimmste Mann, den sie je kennengelernt habe und sie wolle andersherum doch nur über ihn zu Fame und Followern kommen. Follower, die neue Währung der heutigen High Society. Sie habe zwei Gesichter, eines ist ganz in Ordnung, das andere böse und er habe einfach nur einen kleinen Penis. Ja tatsächlich, das war einer der letzten Vorwürfe, die Kim ihm machte. Wie so vieles zwischen den beiden, wird auch das vermutlich immer ein Geheimnis bleiben - doch es tun sich mehr als Tendenzen auf, dazu später mehr.

Schiedsrichter sind tendenziell im Team Mike

In so einem Camp hängen die Protagonisten immer recht eng aufeinander, sodass derlei Querelen natürlich nicht verborgen bleiben. Also gibt es auch Einschätzungen. Anya ist ziemlich gelangweilt von Kims, da sie eigentlich nur über Mike spricht, sich fast schon über ihn definiert. Das aber sagt sie ihr nicht persönlich, weil sie schlichtweg „Schiss“ vor ihr hat. Da hat Kim aber schnell Eindruck hinterlassen, wenn auch zweifelhaften. Felix glaubt derweil, dass es Kim dabei nur um „Showtime“ gehe. Er riet Mike, dass dieser sich gar nicht mehr mit ihr unterhalten, stattdessen seine Kräfte sparen solle. Das versucht Mike sogar, doch ist das gar nicht so einfach, wie sich noch rausstellen sollte.

Dschungelprüfung auf der Baustelle

In einem überdimensionalen Betonmischer, die Location war ebenfalls der einer Baustelle nachempfunden, wurden Anya und Kim Virginia angeschnallt und ordentlich durchgemischt. Fragen wurden währenddessen gestellt, während ein bunter Mix an Dschungelviechern auf die beiden herabgelassen wurde. Ein Beispiel gefällig? 30.000 Kakerlaken und mehrere Kilo Mehlwürmer sowie einige Eimer Innereien wurden unter die beiden untergemischt, wenn man so will. Anya blieb cool, Kim schrie in einer Tour.

Allgemeinbildung? Allge..., was ?

Dass die beiden nicht die Ex-Frauen von Oliver Pocher kannten, konnte man verzeihen, das gehört nicht zur Allgemeinbildung. Dass Anya aber bei der Frage nach deutschen Bundeskanzlern einfach mal „Michael Müller“ sagt, war schon peinlich. Drei Sterne hatten sie dann, beziehungsweise hätten sie gehabt, aber in Runde neun von elf hat Kim dann „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ gerufen. Prüfung vorbei. Alle Sterne weg, mal wieder. Alle Camper sauer, mal wieder. Bohnen und Reis standen mal wieder auf der Menükarte, mal wieder.

Lucy ruft Wäscheleinen-Gate aus

Und dann hatte auch noch Lucy ihren Auftritt. Sie regte sich tierisch darüber auf, dass Anya oder Kim eine rote Socke auf ihre Unterhose gelegt hatten. Da fehlte ihr schlichtweg die Umsicht - und schon war der Streit mit Anya perfekt. Wow, was für Probleme entstehen können, ist der Wahnsinn. Es ist ja auch nicht so, dass die abends noch irgendwo schick essen gehen, oder?

Am Ende sind dann alle im Team Heiter

Kommen wir zu Mike und Kim zurück, dem Dauerthema an Tag sechs. Dachte ich noch, man wird nie erfahren, wer da jetzt wie das falsche in der Beziehung, oder was immer das gewesen ist zwischen Mike und Kim, gemacht hat, so hat sich Kim Virginia am Ende doch selbst entlarvt. Mitten in das Gespräch von Mike und Leyla hineinplatzend machte sie ihm wieder Vorwürfe. Weil er sie nicht bekommen könne, probiere er es jetzt bei Leyla, denke immer noch, es handele sich um ein Dating-Format und so weiter und so fort.

Hosen heruntergelassen, doch Mike möchte das nicht mehr sehen

Offensichtlicher eifersüchtig geht vermutlich nicht. Das war tatsächlich peinlich, schon beim Zuschauen - und auch Leyla sagte frei raus, dass die Situation extrem unangenehm sei. Damit hat Kim Virginia nun unfreiwillig die Hosen heruntergelassen, diesmal allerdings nicht im wahrsten Sinne des Wortes, wobei Mike sich das sicher auch nicht mehr wünscht. Währenddessen hatte Kim noch so ein ungutes Grinsen im Gesicht, das war fast schon gruselig. Viele Freunde wird sie in diesem Camp nicht mehr finden.

Schmuggelware wird entdeckt - nun hat Kim gar keine Freunde mehr

Zumal dann noch herauskam, dass ein Wimpernbürstchen ins Camp geschmuggelt wurde. Ausgerechnet Leyla hatte es gefunden. Einzig Sarah Kern und Kim waren die potenziellen Schmuggler. Im Plenum dann präsentierte Leyla das Bürstchen, was sie auf der Toilette gefunden hatte. Während Kim sich keiner Schuld bewusst war, ahnte Tim bereits, dass das nun Konsequenzen haben werde, denn das sei ein „XL-Regelverstoß“ gewesen. Kurz darauf wurde Fabio ins Dschungeltelefon gerufen, um dort einen Brief der Redaktion abzuholen und vorzulesen. Das Wimpernbürstchen war nur das i-Tüpfelchen, über 80 Regelverstöße seien begangen worden.

Strafe muss sein: Zigaretten sind eingezogen worden

Die Strafe: alle Zigaretten sind eingezogen worden. Ohnehin ist die Stimmung schon eine gereizte, jetzt kommt nochmal neues Feuer rein, davon ist auszugehen. Gegen Ende dann kam nochmal ein bisschen Spannung auf. Mit Felix, Kim und Tim sind drei Kandidaten in die Dschungelprüfung gewählt worden - Felix ist das erste Mal am Start.

Es ist wieder Lustiges aus den Promis gekommen, manchmal ist es auch nur ein komischer Satzbau

„Sie hatte noch nie einen Typen, der ihr ´nein´ gesagt hat.“ (Mike)

„Oh, ich habe mich schon wieder angepinkelt.“ (Tim)

„Ich habe gemerkt, dass ich taff sein kann, womit ich wirklich nicht gerechnet habe.“ (Anya)

„Melborno, das ist doch die Hauptstadt von Sydney.“ (Heinz)

„Ich glaube, dass ich ein Einsiedlerkrebs im Bach werden muss, weil ich mit niemanden mehr reden darf.“ (Mike)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.