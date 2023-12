57 Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Berufsschule, darunter Teilnehmer mit verkürzter Ausbildungsdauer, sowie 37 externe Prüflinge haben erfolgreich ihre Berufsschulprüfungen abgelegt. Ein Teil von ihnen konnte dabei mit sehr guten Ergebnissen überzeugen.

17 Preise und 14 Belobigungen

Schulleiter Jochen Wörner teilte am Nikolaustag die Freude über insgesamt 17 Preise und 14 Belobigungen mit den stolzen Absolventinnen und Absolventen. Ein besonderer Dank ging an die Ausbildungsbetriebe, die Familien und die engagierten Kolleginnen und Kollegen als verlässliche Partner auf dem Weg zum erfolgreichen Abschluss. Der Finanz- und Schuldezernent des Landratsamts, Karl Kurz, schloss sich den lobenden Worten an und übermittelte den frisch gebackenen Absolventinnen und Absolventen herzliche Glückwünsche für ihre erfolgreiche Prüfung und alles Gute für ihren weiteren Weg. Dass sie an der kaufmännischen Berufsschule in Aalen eine umfassende Ausbildung in angenehmer Atmosphäre und mit guter Klassengemeinschaft erfahren hatten, betonten auch die Automobilkaufleute Sarah Rötter und Nico Mössner in ihrer Rede.

Hartmut Schlipf übergibt als Beirat die Sonderpreise

Hartmut Schlipf übergab als Beirat des Vereins der Freunde und Förderer der Kaufmännischen Schule Aalen die Sonderpreise. Besondere Anerkennung erhielten Anja Kolb (Landbau Süd) und Manuela Grella (Betzold) für den besten Gesamtdurchschnitt. In ihren Ausbildungsberufen erzielten Antonia Mielich (Bank - Bopfinger Bank), Nico Mößner (Automobil - Mercedes Benz AG), Lea Fritz (Büromanagement - KSK Ostalb), Kimberly Scholz (Einzelhandel - Möbel Rieger), Anja Kolb (Industrie - Landbau Süd), Michael Stefan (Großhandel - WM SE) und Manuela Grella (Lagerlogistik - Betzold) die besten Ergebnisse.

Der festliche Abend fand in gemütlicher Weihnachtsatmosphäre statt, begleitet von den musikalischen Klängen der Schulband und anregenden Gesprächen.

Preise erhielten: Stefan Bux (Hermann Uhrle GmbH&Co.KG), Elif Cantürk (Kreissparkasse Ostalb), Emelie Diemer (Autohaus Bruno Widmann GmbH&Co.KG), Lea Fritz (Kreissparkasse Ostalb), Samuel Gaukel (Scholz Recycling GmbH), Manuela Grella (Arnulf Betzold GmbH), Josefine Haase (Autohaus Walter Mulfinger GmbH), Anja Kolb (Landbau Süd Ingenieurbüro), Antonia Mielich (Bopfinger Bank Sechta-Ries-eG), Nico Mößner (Mercedes-Benz AG), Daniel Plugin (D-Tack GmbH), Lisa Prante (Ostalb IT GmbH), Sarah Pauline Rötter (Mercedes-Benz AG), Kimberly Scholz (Möbel Rieger GmbH&Co.KG), Philipp Steckbauer (Mercedes-Benz AG), Michael Stefan (Firma WM SE), Daniel Weizel (Bruno Weisser GmbH&Co.KG)

Belobigungen erhielten: Justin Frei (Ivoclar Vivadent GmbH), Natalie Gaiser (OSR GmbH&Co.KG), Lena Gorgievski (Handwerksbäckerei Mack), Aylin Gülen (Möbel Rieger GmbH&Co.KG), Laura Hulin (Autohaus Schnaitheim GmbH & Co.KG), Beatrice Kindsvater (Kreissparkasse Ostalb), Maximilian Kohler (Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH), Paul Koppitz (Sport Börse Krapp GmbH), Sebastian Kresse (Omega-Sorg GmbH), Valeria Rovinar (Das Küchenstudio Christiane Boas), Adrian Rufner (Friedrich Kicherer GmbH&Co.KG), Janek Sakowski (Stahlgruber GmbH), Meltem Ucar (Kemmler Baustoffe GmbH), Laura Wieser (Ivoclar Vivadent GmbH).